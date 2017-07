Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

En Chiapa de Corzo, Miguel Ángel Osorio Chong sostuvo que “México va a continuar con su política de puertas abiertas para que ingresen a nuestro país personas provenientes de Guatemala”.

“Nosotros no ponemos muros, nosotros abrimos nuestra frontera para que puedan visitarnos, puedan estar e incluso puedan venir a trabajar”, afirmó ayer el Secretario de Gobernación.

Ante miles de mujeres y hombres el encargado de la política interior sostuvo que nuestro país seguirá colaborando con el gobierno guatemalteco para facilitar el tránsito de personas, “Así como de aquellas que quieran permanecer en territorio mexicano, vamos a seguir con esas políticas que nos permiten tranquilidad, paz y seguridad”.

El presidenciable resaltó que la labor de Raciel López Salazar es de primera, “Chiapas tiene a un gran Fiscal” y además destacó que la entidad chiapaneca es una de las más seguras porque la gente así lo quiere, “Y por la labor de Manuel Velasco Coello”.

En política los escenarios cambian de un momento a otro complicando candidaturas a veces prácticamente amarradas para determinado político o representante popular para la primera magistratura y relevar el 8 de diciembre del 2018 a Manuel Velasco Coello.

El mazo de políticos con el que cuenta el inquilino de la casa principal del Mirador es bastante robusta y atractiva para el electorado, pero son muchos los que aspiran a la grande y serán muy pocos los que quedarán en la arena para combatir.

Por eso entre el respetable se hace más fuerte la pregunta: ¿Será que en Chiapas MAVECO apostará por un candidato de las nuevas generaciones o el que manda se decidirá por un aspirante a gobernador que tenga mayor experiencia política y en el servicio de la función pública?

Para quién hoy tiene 67 años, su edad lejos de ser una merma es suma importante para sus aspiraciones y ahí surge el nombre de José Antonio Aguilar Bodegas, un político de peso completo, y con un colmillo largo y retorcido.

Ya lo dijo alguna vez el ex presidente del PRI Nacional, ex coordinador de los Senadores y ex coordinador de Diputados Federales que presidió la Cámara ALTA y BAJA en el Senado y en el Congreso de la Unión, el político de grandes ligas, Manlio Fabio Beltrones Rivera, “Hay que volver a las canas”. Y eso pudiera ocurrir en Chiapas.

Desde hace meses se han movido para la grande el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; (tiene carisma, trabajo, de la cultura del esfuerzo). También andan dinámicos, los senadores Roberto Albores Gleasón, Luis Armando Melgar Bravo, Zoé Robledo Aburto; los diputados federales, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, el presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas; el presidente de Mover a Chiapas, Enoch Hernández Cruz y más recientemente la diputada federal María Elena Orantes López, el de la Luz de los Pobres, Jesús Alejo Orantes Ruíz, Rubén Velázquez López y Francisco Rojas Toledo por ejemplo.

Rómulo Farrera Escudero que se había apuntado que la buscaría como independiente tiró el arpa antes de afinarla quizá pensó que sería fácil ganar y sin poner paguita de por medio, pero ya en los hechos no es así las elecciones se ganan con estructura y muchaaaaa pero muchaaa paga.

Todos los arriba mencionados tienen sus méritos, virtudes, fortalezas y están en su legítimo derecho de buscar la nominación de sus partidos para competir y estar en las boletas electorales, y muchos de ellos si no es que todos saben que don Manuel Velasco Coello tiene la fuerza y decisión para inclinar la balanza para tal o cual candidato (a) y nadie debe salirse del redil porque pueden salir seriamente lastimados en sus aspiraciones políticas.

Ahora bien, José Antonio Aguilar Bodegas es un hombre que se ha hecho en las filas del PRI, no solo estatal sino nacional, ha crecido y entrenado en el priismo de las instituciones, nadie como él para conocer hasta donde se puede estirar la liga y cuando replegarse. Y hoy por hoy propios y extraños sienten que JOSEAN está en un inmejorable momento.

El Tapachulteco que nació un 28 de diciembre de 1949 parece haber agarrado un nuevo aire pues a pesar de que pasa más de 15 horas trabajando como secretario del Campo se le ve entero, sonriente y suma miles de simpatías en el PRI y el PVEM y en todos los partidos, incluso entre los que no quieren saber nada de partidos, es un titán de 5 estrellas que sabe hacer labores políticas y sociales.

Del Jaguar Negro, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, nacido un 13 de octubre de 1977 hay que decir que también es un político con gran cercanía a la gente, sabe y conoce los problemas de Chiapas y es una carta fuerte para competir por la gubernatura.

Camina hacia sus 40 años, pero ya acumula experiencia en el servicio público y en la política; y, cientos de miles de ciudadanos de distintas regiones ven con buenos ojos su posible candidatura.

Un AS bajo la manga sería sin duda Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente del municipio más difícil de gobernar, con un altísimo nivel de críticas y de problemas y sin embargo LUISFE va ganando adeptos y sorteando escollos, y está listo para lo que se ofrezca.

Algunos en el PRI estatal aseguran que Roberto Albores Gleasón tiene más que amarrada la candidatura desde la dirigencia nacional, sólo que a su promotor Enrique Ochoa Reza por donde quiera le andan soltando y saltando problemas por no escuchar a la militancia y no realizar competencias al interior del tricolor con piso parejo, y eso puede dinamitar al priismo chiapaneco.

Así que ahí está este póker de políticos con cualidades para ganarse la nominación sólo falta ver por qué partidos irán y en que alianza electoral.

De los demás aspirantes nos referiremos en otras entregas.

Un total de 300 adultos mayores, mujeres y niños, recuperaron la vista gracias a la a la 2ª Convivencia Oftalmológica 2017 que impulsa el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, el Club Rotario Oriente y la Fundación Suiza Contra la Ceguera en México.

Durante la alta médica a pacientes, el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor destacó que el ayuntamiento capitalino, a través de la Secretaría de Salud Municipal, seguirá impulsando acciones que atiendan los reclamos más urgentes, pero, sobre todo, dijo, los reclamos más justos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen.

Por hoy es todo y recuerde no agarre coraje si es mencionado en esta columna, ya lo sabe estoy a sus órdenes en conejorapidos@hotmail.com.