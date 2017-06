Si vota el 60% se puede impedir el fraude: AMLO

Ciudad de México l En el último día de campaña, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, convocó a los electores del estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz a votar el próximo domingo.

A través de redes sociales, manifestó que con una participación de más de 60 por ciento se puede impedir el fraude electoral, mientras denunció que “ya está llegando el dinero a distintos municipios del estado de México” para la compra del voto, en favor del PRI.

López Obrador subrayó que si hay abstención, “a los corruptos, a los de la mafia del poder, les alcanza para imponerse”, pero cuando muchos votan, sostuvo, “no le sirven la despensa, el frijol con gorgojo, el dinero en efectivo, los materiales de construcción, tarjetas que reparten”

Pidió salir a votar el próximo domingo sin miedo. “Hay que hacer valer la democracia” para cambiar la “amarga realidad” en el país, afirmó.

El dirigente de Morena convocó a los operadores del PRI encargados de la compra del voto y a servidores públicos a que recapaciten; “piensen en sus hijos, en el futuro del país. Una mancha por participar en un fraude electoral no se quita… No le hereden deshonra a sus hijos”, demandó.

Los llamó a hacer historia y a que “entre todos saquemos a México del atraso, de la corrupción, de la pobreza… No tienen por qué tener miedo… Ya se les está acabando a estos mafiosos el tiempo, no van a poder ganar el Estado de México, no van a poder desquitarse con ustedes. Ayúdennos”, y les sugirió hacer “como una huelga de brazos caídos” en caso de que ya les haya llegado el dinero para comprar votos. (Fuente: La Jornada)

Related