Atentado en barrio diplomático de Kabul deja 90 muertos

Kabul l Al menos 90 personas murieron y 400 resultaron heridas en un atentado con camión bomba ayer miércoles en el barrio diplomático de Kabul, marcando un sangriento comienzo del ramadán, mes de ayuno sagrado musulmán.

El ataque, uno de los más violentos contra esta zona ultraprotegida en donde hay numerosas embajadas, se llevó a cabo en hora pico y con grandes medios.

“La explosión [estuvo] causada por una cisterna de agua que contenía más de una tonelada y media de explosivos. Dejó un cráter de 7 metros de profundidad”, indicó a la AFP una fuente occidental en Kabul.

La carga explosiva del camión bomba fue accionada por un kamikaze hacia las 08H30 locales (04H30 GMT), según el ministerio de Interior.

La explosión provocó una potente onda expansiva que causó numerosos daños en los alrededores, según imágenes aéreas difundidas por el canal afgano Tolo.

El ataque no fue reivindicado hasta ahora ni tampoco se conoce bien cuál era su objetivo. Según la embajada estadounidense en Kabul la explosión se produjo “cerca de la embajada de Alemania (…) en una calle frecuentada”.

La Casa Blanca condenó el “ataque atroz” perpetrado ayer miércoles por un camión bomba en el barrio diplomático de Kabul, y ofreció su ayuda al gobierno afgano para llevar a sus autores ante la justicia.

” que este ataque tenga lugar durante el mes de Ramadán señala su dimensión bárbara”, indicó a la AFP un responsable de la Casa Blanca, añadiendo que la embajada de Estados Unidos en Kabul estaba trabajando con sus socios para ayudar a las embajadas y a las personas afectadas.

La agencia de inteligencia de Afganistán acusó a la red yihadista Haqqani, aliada de los talibanes, de haber perpretado el ataque.

Pero los talibanes, que anunciaron a fin de abril el inicio de su “ofensiva de primavera”, afirmaron en Twitter no estar implicados en este atentado de Kabul, que condenan “con firmeza”. En el pasado los talibanes no reivindicaron los atentados en los que la cantidad de víctimas civiles resultaba ser muy elevada.

La organización yihadista Estado Islámico (EI), autora de varios atentados sangrientos en Kabul en los últimos meses, no se pronunció por el momentos.

“En este potente ataque, 90 personas murieron y 400 resultaron heridas, incluyendo muchas mujeres y niños”, informó el centro de medios del Gobierno, mientras que funcionarios médicos advirtieron de que el balance podría agravarse.

Entre las víctimas figura un guardia afgano de la embajada de Alemania y un chofer, también afgano, de la BBC, así como un periodista del canal afgano Tolo. Empleados de esa embajada y 4 periodistas de la BBC resultaron heridos.

La explosión fue tan fuerte que sacudió una gran parte de la ciudad, causando pánico entre la población y rompiendo puertas y ventanas. En el lugar de la explosión había decenas de coches destrozados. Frente a la urgencia, el gobierno pidió a la población que done sangre en los hospitales. (Fuente: La Jornada)

