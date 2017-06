Rumbo Político

Víctor M. Mejía Alejandre

Fernando Serrano Monroy aspirante derrotado a dirigente sindical del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (SUICOBACH) y que hace unos años fue señalado que durante la administración en la que fue secretario General del SPAUNICACH del 2001 – 2004, se descubrió que arrojó un fraude al girar cheques al portador de diferentes cantidades.

Lo que generó un daño patrimonial al sindicato ya que solamente en el 2004 se tiene un desfalco de 145 mil pesos, por lo cual tiene una averiguación previa y una orden de aprehensión que no ha sido complementada y ahora a hacer lo mismo en el sindicato del COBACH.

hoy este personaje está llevando al caos a esa institución de educación media superior aliado con los grupos de maestro de las secciones 7 y 40 de la mal llamada CNTE que es simplemente la fracción conflictiva y un grupo de choque del magisterio revoltoso que mantiene en el atraso al sistema educativo nacional.

Estos grupos el día de ayer causaron el caos y el terror en las oficinas sindícales de SUICOBACH luego de un resolutivo emanado de la Coordinadora Regional Altos se la Sección 7 y 40 en donde en el punto 12 se pronunciaron en apoyo total con la maestra Sonia Isabel Martínez Pimentel, y por ello se reservaron el derecho a reaccionar, y lo hicieron de forma salvaje como es habitual en estos maestros de la línea izquierdista.

Este grupo de maestros buscan destituir al líder Víctor Manuel Pinot Juárez, para ello boicotearon el congreso estatal (SUICOBACH) que se realizaría la mañana de ayer jueves en las instalaciones de la Feria Internacional Mesoamericana.

Los vándalos de la CNTE impidieron que el secretario del SUICOBACH rindiera su informe de actividades, estando armados con piedras y palos impidieron el ingreso de los docentes cobachenses, lo que terminó en un enfrentamiento entre ambos grupos.

Tras la confrontación el grupo de choque de la CNTE, incendiaron dos vehículos, como tradicionalmente lo acostumbran, en el colmo del cinismo el coordinador regional del bloque democrático de la sección 7, Ervin Herrera Estudillo reconoció que boicotearon el evento, porque están molestos contra el secretario general por permanecer por muchos años en el cargo y por la corrupción que impera en el sindicato aunque ello no pertenecen a esa institución educativa y obviamente quieren imponer al cuasi delincuente de Serrano Monroy.

Mientras que el dirigente del Sindicato Único e independiente del colegio de bachilleres Víctor Manuel Pinot Juárez llamó a sus compañeros a la mesura, que no se dejen mal informar por personas totalmente ajenas a este gremio que boicoteó el informe anual de actividades.

A la vez que señalo como responsables de los hechos a José Ranulfo Navarro Mazariegos, Cristina Meléndez, Cinar Cruz Montero, Fernando Serrano quienes azuzaron a gente de la coordinadora no solo para el intento de boicoteo del evento sino para agredir a nuestros compañeros, vandalizar y retener ilegalmente a cinco personas. En fin, que la violencia que siembra la CNTE causa daños ahora al COBACH, así las cosas.

ante la violencia generada por maestros de la CNTE contra el sindicato de los trabajadores del COBACH el director general de la institución Jorge Enrique Hernández Bielma se deslinda categóricamente de los hechos violentos suscitados en Tapachula así lo dio a conocer en diferentes medios de comunicación.

Somos respetuosos de la vida interna de los sindicatos y estamos abiertos a escuchar todas las expresiones, situación que hace ya unos meses nos había comentado y que aquí apuntamos en su momento dijo Hernández Bielma a quien muchos seres oscuros y perversos lo tratan de enlodar en esta lucha viciada y donde la CNTE busca mediante la violencia perjudicar el avance de esta institución de educación media superior.

Jorge Enrique Hernández Bielma es un hombre de conciliaciones y no de enfrentas menos de violencia, pero si es garante del respeto a las decisiones de la base laboral, de eso no hay duda, así las cosas.

por enésima vez la hoy secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga visito Chiapas en esta ocasión representando al presidente Enrique Peña Nieto; junto con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como con gobernadores de la Comisión Ejecutiva, para la realización de la Sexta Reunión de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Uno de los temas fundamentales de la Reunión fue el de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), por lo que, en su intervención, Rosario Robles apuntó que el tema de ordenamiento territorial es clave, porque el Gobierno Federal planteó el esquema de las Zonas desde una profunda visión social.

Estuvieron presentes en la reunión, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; el jefe de la Gubernatura de Oaxaca, Vicente Mendoza Téllez en representación del mandatario Alejandro Murat Hinojosa, así como representantes de los estados de Guerrero, Puebla y Yucatán. Así las cosas.

Municipios.

Representantes de colonias ubicadas al sur- oriente de la ciudad, señalaron que, gracias al apoyo del presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, la obra de rehabilitación del “Camino viejo al coyol” es una realidad que beneficia a cientos de familias de colonias como Santa Teresa, Los Limoncitos, Pajarillos, Unión Popular, entre otras. Para el habitante de la colonia Unión Popular, José Ángel Coutiño Cruz, la maquinaria pesada enviada por el edil Del Toro Guzmán, ha mejorado el camino que diariamente es utilizado por la población para trasladarse a sus centros de trabajo o escuelas…Con el objetivo de beneficiar a las familias con mayor rezago en la capital, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor anunció que junto al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, se trabajará por llevar programas como Piso Firme, techos dignos y obras de impacto para las colonias más vulnerables. Fernando Castellanos apuntó que, mediante el trabajo coordinado con el titular de la Sedesol Nacional, se trabajará para disminuir los indicadores de pobreza en la capital, lo cual mediante la designación de programas abonará para que las familias más necesitadas de Tuxtla tengan condiciones dignas para vivir.

El senador, Roberto Albores Gleason, informó del exhorto desde el Senado de la República para que los congresos de los estados tipifiquen como delito grave el abuso sexual de personas menores de edad. Albores sostuvo que México y Chiapas cuentan con una Ley de avanzada que garantiza el reconocimiento pleno de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los menores. Sin embargo, dijo, se debe fortalecer la protección de sus derechos ante el abuso sexual. "La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2014, ha sido reconocida internacionalmente al establecer las acciones conjuntas que sociedad y gobierno deben desarrollar a favor de la infancia y la adolescencia en México"…