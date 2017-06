HOGARES TÓXICOS

Yolanda Pardo

Hemos escuchado que las casas viejas pueden causar a quienes las habitan, diversas enfermedades, porque a través de los años van acumulando patógenos nocivos para la salud del ser humano.

El feng shui apoya la teoría de que los colores y la posición de muebles, espejos, plantas y demás objetos, ayudan o perjudican en distintos sentidos.

Sin embargo, existen otros aspectos más importantes que pueden hacer de una casa, un hogar armonioso, lleno de paz y digno de habitar o un lugar que, con sólo traspasar la puerta de entrada, se sienta esa pesadez que aplasta y que invita rápidamente a salir de él.

Esto no tiene nada que ver con la antigüedad de la construcción, ni con los colores que se pinte, ni con el cómo están dispuestos los muebles y objetos y si hay plantas o no, depende única y exclusivamente de las personas que viven en esa casa.

Si, un hogar tóxico lo puede volver así única y exclusivamente la familia y las emociones que sus miembros producen y no es que se descarte todo lo demás, pero un hogar sano es tarea del ser humano.

El hecho de que la toxicidad del medio ambiente pudiera enfermar físicamente a las personas fue estudiado ya hace tres décadas. Luego este concepto se extendió a la salud mental por iniciativa de un grupo de psicólogos. Incluso la Organización Mundial de la Salud, ha informado que, en los países más desarrollados, en estos últimos 30 años, la esquizofrenia ha aumentado a una cifra considerable del 45 por ciento, así como la depresión entre los adolescentes se incrementó al doble en un país europeo.

Muchos psicólogos han llegado a la conclusión que estos desórdenes mentales son el producto de un cambio a nivel cultural, en la escala de valores, el consumismo, poco inteligencia emocional y, sobre todo, dificultad para sostener relaciones interpersonales asertivas que se fraguan y perpetúan en los hogares, si no se mantienen positivas y saludables.

Aunque existen varios estudios e investigaciones al respecto por instituciones y especialistas en el tema, no necesariamente se debe ser docto en estos asuntos para detectar aquello que convierte a un entorno mentalmente tóxico que puede llevar hasta padecer enfermedades físicas mortales.

Los gritos, son una de las causas que intoxican a un hogar. No pasa nada si sólo son esporádicos, pero si se convierten en costumbre, son una señal de alarma. Dicen especialistas de Harvard, que son particularmente dañinos para los niños que pueden alterar permanentemente la estructura del cerebro infantil, afectando la integración de los dos hemisferios del cerebro, con secuelas de su equilibrio emocional.

La hostilidad es otra actitud tóxica, hay familias que, viviendo bajo un mismo techo, se tratan como enemigos. El drama diario, lo apuntan como uno más en contra de la armonía del hogar, cuando cada solución tiene un problema y reina siempre el pesimismo y las quejas, así habrá sólo desesperanza y depresión.

Es muy importante también que se respete y valore a cada miembro de la familia. Reconocer lo que hace y agradecerle por su esfuerzo o dedicación por el bien de esta pequeña comunidad. A quien ordena la casa, a quien arregla los pequeños desperfectos, a quien consuela a quien lo necesita, a quien prepara esa deliciosa y nutritiva comida, a quien recoge la mesa, lava los trastes y limpia la casa y a todos quienes contribuyen con poco o mucho, de acuerdo con sus posibilidades para mantener un hogar digno y armonioso.

Es esencial también el orden y la limpieza para no crear un caos mental y un lugar a donde lejos de querer llegar, más bien se quiere huir de él, ya que produce cansancio, afecta la productividad y genera ansiedad y estrés.

Esas son las causas que encontraron los investigadores de un hogar tóxico, podemos encontrar más o tildarlas de exageradas, todo depende de las propias experiencias, pero eso sí, no es tan difícil vivir en armonía, sólo aplicando el sentido común y un poquito de esfuerzo y voluntad de cada uno de los habitantes de una casa.

Cómo la familia es la célula de la sociedad, si cada uno se esmera en mantenerla armoniosa, esa cualidad se extenderá a la propia comunidad, a su ciudad y al país entero.