“No nos resignaremos a la impunidad”: viuda de Javier Valdez

Madrid l “¡No al silencio!” y “¡Basta de impunidad!” fueron los gritos con que representantes de los más importantes medios de comunicación españoles recibieron a Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, que viajó a Madrid para recibir la placa de honor que otorgó de manera póstuma la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). La compañera de Valdez y madre de sus dos hijos, Tania y Francisco, advirtió que “no nos resignamos ni nos resignaremos a la impunidad” e instó al “Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a que salga de su burbuja y ofrezca resultados en lugar de espiar a periodistas y luchadores sociales”.

El nombre de Javier Valdez, su valentía, su compromiso con la información, su sacrificio por la verdad y los derechos humanos, su ejemplo a seguir en la difícil senda de la profesión periodística, fueron algunas de los muchos elogios que recibió nuestro compañero y corresponsal de La Jornada en Sinaloa hasta el pasado 15 de mayo, cuando fue acribillado a balazos a unas calles de su otra casa editorial, el semanario Ríodoce.

La APM se reúne cada año para celebrar el “buen periodismo” y reconocer la trayectoria o el trabajo que año con año se publica en todos los medios madrileños, que son a su vez los más importantes del país. En esta ocasión, y de manera excepcional, se decidió otorgar la placa de honor a título póstumo a Javier Valdez, fruto de la indignación que despertó su asesinato a este lado del Atlántico.

Además de los colegios y asociaciones de profesionales de información, también se han sumado al homenaje diversos partidos políticos, para reclamar justicia. Para exigir al gobierno de México que se esclarezcan los crímenes contra los informadores mexicanos y que se proteja su vital labor para la democracia.

Triana recordó con la voz entrecortada, pero muy firme en su mensaje, que Javier Valdez siempre estuvo acompañado por amigos y colegas que hicieron junto a él “el trajinar” que “el escritor y periodista Gabriel García Márquez calificó como el mejor oficio del mundo”.

Y de ahí reitero su denuncia, su lamento de indignación y rabia: “En un contexto de dolor e impunidad, Javier desarrollaba su trabajo. Y a pesar del miedo decidió quedarse en su tierra, donde finalmente fue asesinado. Doce balas, una de ellas en la cabeza, fue lo que acabó con su vida. No tenemos la seguridad de que su crimen sea resuelto, pues todo indica que habrá de quedarse impune. No nos resignamos ni nos resignaremos a que así sea. Por eso desde Sinaloa, desde México y desde cualquier espacio o trinchera continuaremos la lucha para que los crímenes de periodistas sean castigados y no ocurra ninguno más”.

Y señaló al gobierno de México: “Es importante que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, salga de su burbuja y ofrezca resultados en lugar de espiar a periodistas y luchadores sociales. No daremos un paso atrás. Si nosotros no tenemos paz, el gobierno tampoco merece tenerla”.

Carlos Alsina, uno de los locutores radiofónicos con más influencia en España, explicó que desde la APM se comparte la rabia y la indignación de los periodistas mexicanos y de los centenares de medios de comunicación en todo el mundo que han alzado la voz por el crimen contra Javier Valdez y el resto de periodistas amenazados, asesinados u hostigados en nuestro país.

“Con esta distinción la APM quiere reconocer el extraordinario compromiso de Javier con el periodismo y también en su nombre y en su memoria el extraordinario trabajo de los periodistas mexicanos que, arriesgando de verdad sus vidas, vienen ejerciendo este oficio nuestro con rigor y con honradez para denunciar el crimen de violencia que se vive en México. Y para denunciar sobre todo la impunidad con la que se cometen los crímenes en ese país.

“La APM exige justicia para los periodistas asesinados y sus familias y reclamamos al gobierno de México el compromiso real y decidido contra la impunidad y por la protección de todos estos reporteros. También denunciamos la ofensiva del crimen organizado contra los periodistas y exigimos al Estado mexicano que garantice de una vez el derecho a la información. Por eso queremos gritar esta mañana desde Madrid y con nuestros compañeros mexicanos, ¡No al silencio y basta de impunidad!”

La presidenta de la APM, Victoria Prego, explicó que en referencia a al asesinato de Valdez que “hay colegas nuestros que trabajan en países donde supuestamente existe el Estado de derecho, pero que sin embargo todos los días se juegan la vida por informar. Y lo peor de todo es que los poderes ocultos que intentan amenazar y coaccionar a los periodistas muchas veces lo hacen con la connivencia del Poder Ejecutivo. Así que, por Javier Valdez y por su memoria, tenemos que resistir.

Juan Cruz, el veterano periodista y escritor del diario El País, que fue reconocido con un premio a su trayectoria, reconoció que “sentía vergüenza de recibir un premio a su carrera el mismo día que también se reconoce a Javier Valdez, un hombre que dio la vida por la profesión. Por eso quiero afirmar aquí que un periodista asesinado es todos los periodistas asesinados”.

