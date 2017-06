Hay funcionarios que no cumplen instrucciones del Gobernador

José Ángel Gómez Sánchez l El Comisionado Especial para los Asuntos de Adeudos de Obra Pública con Socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, (CMIC) Concepción Escobar Flores, consideró que hay algunos funcionarios de Manuel Velasco Coello que “Traicionan al gobernador y no cumplen las instrucciones giradas por el mandatario, parece que estuvieran enfocados en hacer más dinero y se distraen en el proceso electoral del 2018”.

Entrevistado momentos antes de iniciar una reunión de seguimiento de adeudos de la obra pública que el estado mantiene con más de cien empresas, comentó “El señor gobernador le ha dado prioridad a este asunto pero no así sus funcionarios, la Secretaria de Obra Pública es la que más debe, aunado a eso hemos intentado buscar acercamientos con él, con Jorge Betancourt, pero no nos ha recibido, eso es lo que nos ha llevado a hacer este tipo de movimientos”.

Quien recientemente los socios de Cámara eligieron como Comisionado dijo en entrevista que el titular de Obra Pública está más empeñado en buscar un escaño en el Congreso de la Unión, “Es la ineficiencia que hoy se tiene particularmente en esa Secretaria, y el Secretario de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda ahí nos deben cerca de 250 millones de pesos, hay que decirlo que no todo en el gobierno de Manuel Velasco Coello no funciona, si funcionan muchas cosas como Protección Civil por ejemplo, donde hay un funcionario dedicado al cien por ciento a lo que el gobernador le encomendó y eso no está pasando en otras áreas como Obras Públicas y es el reflejo de la falta de pago”.

Quién también funge como Secretario General de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, comentó “Hay algunos que están viendo su futuro inmediato en algún cargo público para quizá buscar inmunidad cosa que no se vale, no se vale porque le están fallando al gobernador, a nosotros que somos parte importante en la economía y le fallan al pueblo”.

Se dijo preocupado por el no pago de los adeudos, “Bastante angustiados porque algunos adeudos que ya hace más de dos años de esta administración que no nos pagan pero aquí sí quiero dejar bien en claro que el señor gobernador Manuel Velasco Coello le ha dado prioridad a este asunto únicamente que sus funcionarios no han cumplido”.

”Que el adeudo que se nos tiene se nos pague de manera inmediata, porque hay obras que se han hecho con recursos propios de las empresas están comprobadas física y documentalmente y este es el momento en que no se nos ha pagado, si nosotros no le hubiéramos invertido de nuestro patrimonio las obras estuvieran abandonadas, como hay muchas en el estado y eso no se vale”. Agregó.

Recordó que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tiene medio siglo de fundación, “Y nunca se había dado una crisis como la que hoy tenemos que es por la ineficiencia de los funcionarios no del gobernador, porque nos consta que le da prioridad”.

Por su parte, el Secretario de la CMIC, Juan Carlos Juárez Ancheyta recordó que en un principio eran 650 millones de pesos de deuda que diversas instancias de gobierno del estado les debían , y hoy suman 350 millones de pesos de la administración pasada y la actual, ”Se ha venido pagando el gobernador ha girado instrucciones a las dependencias para que se paguen, por ejemplo INIFECH si teníamos algunas deudas pero se ha venido pagando conforme va transcurriendo los meses se ha venido pagando”.

Explicó que el adeudo de la administración de Manuel Velasco Coello es de 250 millones de pesos, “de Juan Sabines Guerrero es de 100 millones de pesos más o menos, Manuel Velasco Coello ha girado instrucciones a las dependencias para que paguen, por ejemplo Inifech ha pagado de a poquito pero conforme avanzan los meses se ha pagado, por eso es el momento de dar seguimiento para que nos paguen”.

