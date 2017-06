Duarte podría llegar a México en segunda quincena de julio: PGR

Ciudad de México l En caso de que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte acepte en la audiencia del cuatro de julio próximo su extradición a México por los delitos federales que se le imputan, podría llegar a nuestro país “en una o dos semanas más a partir de esa fecha”, pero en caso de que sólo aceptara ser juzgado por los cargos que le formulan las autoridades veracruzanas, su extradición de Guatemala podría tardar de seis meses a un año.

Sostuvo el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, quien dijo que no existe ningún elemento externo que influya en la entrega de Duarte a las autoridades mexicanas, al tiempo que confió en que las autoridades guatemaltecas entreguen finalmente al ex gobernador para que enfrente los cargos en su contra.

En entrevista, luego de que se diera a conocer que Duarte Ochoa se allanó a la solicitud de extradición presentada por la fiscalía veracruzana que lo acusa de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición; el subprocurador jurídico explicó que en la audiencia prevista para el próximo cuatro de julio ante el quinto tribunal en materia de sentencias penales, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, el ex gobernador deberá señalar si se allana o no la solicitud de extradición para enfrentar los cargos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En caso de no aceptar la extradición solicitada por la PGR, explicó Elías Beltrán, entonces continuaría el trámite conforme lo previsto en el Tratado Bilateral de Extradición México- Guatemala para que sea entregado a la justicia federal y responda por los delitos en su contra del ámbito local y federal.

Rechazó que una eventual negativa de Duarte en la audiencia del próximo cuatro de julio complique su extradición y confío en que finalmente las autoridades guatemaltecas considerarán procedente la extradición solicitada.

“De allanarse, en términos del propio Tratado tendrá que ser entregado a las autoridades mexicanas de inmediato, sin embargo, de inmediato tenemos que entender que debe continuar con un procedimiento administrativo y judicial”.

En caso de que se allanara, nosotros estamos calculando que podría ser de alrededor de una o dos semanas, a partir de la audiencia del cuatro de julio, en caso de que no se allanara y continuara con el procedimiento de extradición por los delitos de orden federal, calculamos que podrían ser de seis meses a un año, derivado de los recursos que presente la defensa del señor Duarte., indicó. (Fuente: La Jornada)

Related