Termina veda sin nuevas medidas de protección a vaquita marina

Ciudad de México l Hoy vence el plazo del acuerdo que prohíbe la pesca en el Alto Golfo de California, y no se han dado a conocer las nuevas medidas para salvar de la extinción a la vaquita marina, pese a que ese fue el objetivo de extender la veda en la zona, señalaron el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace.

Apuntaron que el gobierno mexicano “demuestra una vez más su ineficiencia para proteger a la vaquita marina”. Recordaron que el pasado 11 de abril, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emitió el acuerdo por el que se amplió la veda del 11 de abril al 31 de mayo.

Se trata de la ampliación de la veda establecida hace dos años para el uso de redes de enmalle, cimbras y palangres, operadas con embarcaciones menores en el norte del Golfo de California para evitar que la vaquita quede atrapada y muera.

“A unas horas de que termine la protección para la vaquita marina, no se sabe qué será de su futuro, sin embargo, lo que sí es claro es que la estrategia anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto ha sido un fracaso. Hoy hay menos vaquitas y la pesca fuera del marco legal continúa. El gobierno federal ejerce una política de conservación con parches, con acuerdos y decretos temporales que no se ponen a consulta pública, y no hacen más que generar inestabilidad social e incertidumbre en la conservación de esta marsopa” dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica (CBD).

De acuerdo con el reporte del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina, hasta diciembre pasado había 30 ejemplares, pero en los últimos meses se han encontrado cuatro marsopas muertas.

Las organizaciones advirtieron que la falta de soluciones integrales en el Alto Golfo es la confirmación de que los gobiernos han fallado en la protección de la vaquita y en la atención de la problemática de fondo que es que esta especie queda atrapada en las redes usadas en la captura del pez totoaba, cuya vejiga natatoria (o buche) se vende hasta en 9 mil dólares para ser comercializada en China debido a sus supuestas propiedades afrodisíacas.

“Este problema no es nuevo para esta administración, ha tenido más de cuatro años para desarrollar alternativas para el sector pesquero, y a la fecha no hay ninguna; es una gran bola de nieve que se ha dejado crecer. Mientras no se acabe con la corrupción y la pesca en zonas prohibidas, no habrá avances en la protección de la vaquita marina que está sentenciada a desaparecer si no se extiende la veda de forma indefinida”, afirmaron las organizaciones.

La ausencia de acciones demuestra el poco interés del gobierno federal para salvar a la marsopa más pequeña y amenazada del mundo. “Mientras las autoridades solo extienden plazos, y eluden su verdadera responsabilidad como en el caso del sector pesca que debió presentar artes de pesca sustentable para proteger a la vaquita marina y no lo ha hecho, el tiempo se agota para esta especie, que podría estar extinta hacia 2018”, señaló Miguel Rivas de Greenpeace.

