El campeón Chivas anuncia sus dos primeras bajas

Guadalajara, Jalisco, México l Chivas ya planea la siguiente campaña y las primeras bajas están dadas: Néstor Calderón -de quien no harán válida la opción de compra- y Guillermo Martínez, confirmó el técnico Matías Almeyda.

En las pláticas que ha sostenido con la directiva, el timonel rojiblanco solicitó un refuerzo que se desempeñe en la mitad del campo o adelante.

“Seguramente en la parte de adelante, en medio, pero veremos porque los jugadores que pretendo están pidiendo mucho dinero, no voy a hacer que gasten tanto”, apuntó.

Almeyda aclaró que ha tenido propuestas de trabajo y ya lo ha dialogado con Jorge Vergara, pero no lo hace para sacar provecho de nada.

“Yo ya he tenido propuestas y no me gusta comentarlas o sacarle provecho, pero se las digo a Jorge y tampoco voy a decirle que tengo una propuesta para que me alargue el contrato o me pague más. Hoy en día estoy disfrutando lo que hemos logrado, hemos superado obstáculos y es tiempo de disfrutar”.

Guadalajara regresará a los trabajos el 19 de junio. Después de los exámenes correspondientes viajarán a Cancún para el trabajo de playa y luego vendrán los duelos de pretemporada.

Related