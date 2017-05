Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

La Flor de la Abundancia sigue generando problemas entre compañeros de trabajo de diversas dependencias de gobierno del estado, federal, municipal, en el sector privado, incluso entre familias y vecinos.

La ambición hace que la gente invierta dinero por creer que sus recursos se multiplicarán, no se dan cuenta que este esquema de ahorro es otra pirámide que en los noventas quebró negocios y patrimonios familiares.

Ayer en una empresa de gobierno un grupo de mujeres provocaron una escena nada agradable pues quién las invitó a formar del grupo de la Flor de la Abundancia fue despedida empezando el año y al ir ayer por su cheque de liquidación ya la esperaban al menos como 5 trabajadoras que prácticamente fueron estafadas con sumas de 24 mil pesos cada una, que según les prometieron recibirían. Y no más naila de la paguita.

Lo absurdo es de que quienes caen en estas triquiñuelas no crea usted que son personas sin preparación; hay contadores, ingenieros y hasta uno que otro abogado que los sorprenden con el anzuelo de la abundancia.

Recuerdo que a finales de los noventas un vecino me dijo: Quiero hablar contigo sobre un negocio que te conviene, por no ser grosero acudí a la cita y ahí me dijo mira este es un esquema de financiamiento seguro y con ganancias abundantes das mil, dos, tres, cuatro o diez mil y en breve se te devuelve diez veces más lo que aportes, ¿Ya acabó usted, le dije? Sí, contestó.

“Muchas gracias por la invitación, pero no me interesa, eso no es otra cosa que la pirámide que ya ha defraudado a muchos”.

“No seas tonto, no dejes de ir esta oportunidad” replicó el vecino, “búsquese a otros vivos como usted” le reviré y me retiré del lugar.

Al paso de las semanas el tipo quedó mal con los que logró engatusar y su paga si es que dio, ni el águila les vio y desde entonces cada que lo veo, pienso en mis adentros, “lo bueno que el pendejo era yo y vos el vivo” hasta ahora no haya donde esconder la cabeza y se salvó de que lo madrearan físicamente quizás vendió algún patrimonio para poder cumplir cuando menos en devolver el capital que invirtieron los ambiciosos como él.

Así que por muy mal económicamente que se encuentre no caiga en la tentación de la Flor de la Abundancia, La Pirámide o cualquier otra pendejada de hacer dinero fácil porque lo que puede gastar en usted o su familia ese dinero servirá para que los estafadores se den la gran vida y usted con el coraje por dejarse timar o con el divorcio en puerta porque su esposa o esposo no le perdonarán que sea usted ingenua por no decir otra cosa.

Es el edificio en el que funcionaba el cine Chiapas 70 llevaron a cabo una limpia.

Una vecina del lugar dijo que es afectada en cuestión de los zancudos, “En la temporada de lluvias además hay un olor muy fuerte a estupefaciente, y accesan personas que ponen en riesgo la integridad de los colonos”.

La denuncia ciudadana logró que brigadas de diversas Secretarías del ayuntamiento llegaran para levantar varias toneladas de basura del interior del inmueble.

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez buscará al propietario del edificio, para solicitarle mantenga limpio el lugar y evitar así que el abandono signifique riesgos a la salud de los vecinos.

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, puso en marcha la 3ª Convivencia Quirúrgica Proctología en las instalaciones del Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”.

Acompañado del secretario de Salud del Estado, Francisco Ortega Farrera; el alcalde capitalino destacó que gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Salud del Estado, esta campaña es gratuita, con lo que las familias se ahorran entre 20 y 30 mil pesos por cirugía.

Fernando Castellanos sostuvo que uno de los ejes principales de su gobierno es atender la salud pública, motivo por el cual también impulsa jornadas gratuitas de labio y paladar hendido, cirugías de cataratas, operaciones de corazón de niños, exámenes para prevenir cáncer de mamá, entre otros servicios, en coordinación con fundaciones e instituciones estatales.

Integrantes de la Base de Operaciones Mixtas continúan recorriendo calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez para reforzar la vigilancia.

Elementos de la Sedena, Policía estatal y municipal realizan operativos en distintas horas del día, tarde, noche y madrugada para inhibir el accionar de la delincuencia.

Jóvenes de los planteles de Villa Comaltitlán y Bella Vista obtuvieron el segundo y tercer lugar en la gran final nacional del Young Business Talents México, gracias a la creación de las empresas simuladas “Sileriusim” y “Klakksadecv”, respectivamente.

Los alumnos compitieron contra 277 estudiantes de 17 estados de la república, resultando un total de 75 equipos.

El equipo “Sileriusim” que obtuvo la segunda posición del simulador 02, está conformado por Erika Jazmín Cerón Estrada, Silvia Daniela Cruz Peralta, Simón Eduardo Morales Esponda Jonathan Usiel Gerónimo Jiménez y asesorados por Ana Lorena Méndez González.

El equipo de “Klakksadecv” integrado por los estudiantes Karen Juselen Roblero Ortiz, Lourdes Jeana Roblero Laparra, Aylin Muñoz González, Kenny Adylene Alvarado Velázquez recibió la asesoría de Francisco Victorio Domínguez para ocupar la tercera posición del simulador 08.

No hay que olvidar que mucho del éxito se debe a que la Maestra, Olga Luz Espinosa Morales, titular del subsistema educativo, con el aval de MAVECO ha respaldado a los jóvenes y docentes.

Gracias por el favor de su atención comentarios a conejorapidos@hotmail.com.