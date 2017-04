Alertan de la peligrosidad del Chichonal

Ezequiel Gómez García l El Volcán Chichonal es uno de los colosos en el país, que representa mayor riesgo para la población aun cuando no presenta alguna evidencia de erupción para los próximos 20 años, su peligrosidad es vigente, advirtió Servando de la Cruz Reyna del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Entrevistado en el marco del ciclo de conferencias, “Conviviendo con el Chichón” a 35 años de su erupción organizado por la UNICACH, el investigador apunto que el Chichonal es un Volcán muy Activo por lo que se monitorea de manera constante para estar preparado para evitar una tragedia como lo ocurrido en marzo de 1982.

“No lo sabemos no hay ninguna evidencia que pueda haber una erupción grande ahora, desde luego que no, pero lo importante es que si se llega a presentar esa evidencia la podamos detectar eso es lo importante”

Destaco que actualmente en el mundo existen mil 700 volcanes activos entre ellos el Chichón por lo que la población debe saber convivir con los volcanes. Abundo que Las tierras volcánicas son muy fértiles y productivas por lo que no hay porque desaprovecharlas.

“La tendencia mundial de la gestión de riego y el de convivir con volcanes; Las tierras volcánicas son muy fértiles y productivas y en países como Japón donde la población es muy densa y no permite buscar sitios que no estén expuestos a riesgos volcánicos pues lo que hacen es enfrentar la tecnología y la ciencia para reducir el riesgo y eso es lo que se está haciendo en México”

Cruz Reyna, destacó que la intensión de mantener un monitoreo es saber con anticipación la evolución del volcán para estar preparados, hoy se cuenta con la gestión del riesgo que va desde la detección de los posibles síntomas hasta las acciones que se deberá tomar de manera preventiva para evitar un desastre.

En el ciclo de conferencias se impartieron los temas; a 35 años en la vigilancia del Volcán Chichón, retos y desafíos, impartida por la doctora Silva Ramos, ¿Qué paso con el Popo?…y ¿El Chichón? Por el doctor Servando de la Cruz Reyna, Hidroquimica una herramienta para la evaluación del peligro volcánico, impartida por la doctora María Aurora Armienta.

Y la conferencia ejemplo de manejo de crisis volcánicas Teide 2014 y el hierro 2011 impartida por Ramón Ortiz Ramis investigador vulcanólogo del consejo de investigaciones Científicas de España.

