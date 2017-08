Exigieron iniciar el ciclo escolar cuanto antes

José Ángel Gómez Sánchez l Padres de familia de diversos planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas exigieron a las autoridades educativas y al sindicato de maestros a iniciar el ciclo escolar cuanto antes.

En conferencia de prensa dijeron que no es justo que los maestros cancelen las oportunidades de desarrollo educativo a sus hijos y pidieron resolver diferencias del sindicato con la dirección general a través del diálogo y no perjudicar a los estudiantes.

Son 40 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas que no han iniciado clases con lo que se perjudican 16 mil alumnos.

El representante de los padres de familia del plantel 29 de la comunidad Flores Magón del municipio de Venustiano Carranza, Mariano Rincón Guillén, ”Nuestra petición el día de hoy es denunciar el que no hayan empezado las clases en los Cecytec de Chiapas los padres de familias aquí presentes representamos a cada región, a cada municipio donde hay Cecytec, pedimos al gobierno del Estado la intervención inmediata para que esto ya empiece a caminar en el ciclo 2017, nosotros los padres de familia no vamos a apoyar que lo sepa y lo escuche el sindicato no vamos a apoyar sus plantones que hagan, y responsabilizamos a José Luis Guzmán, líder del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos”.

Dijo que si antes los padres apoyaron a los maestros por la Ley de Educación hoy será diferente, “Porque respaldaremos el derecho que tienen nuestros hijos, no apoyaremos sus plantones que hagan, ya lo hicimos en una ocasión apoyamos los padres de familia contra la reforma pero en esto no hay sentido del por qué no están dando clases y reitero responsabilizamos a José Luis Guzmán y le exigimos a que empiecen ya las clases”.

Al considerar que Chiapas es una de las entidades con más bajo nivel académico pidió arreglar este paro, “Pedimos a la directora Olga Luz Espinosa Morales su intervención, que si el sindicato no quiere trabajar que se hagan a un lado y que contraten a nuevos maestros con vocación con el empeño en el trabajo de la educación, queremos que el gobierno federal, estatal, la comisión de derechos humanos que intervengan, si no nos hacen caso nosotros los padres de familia nos organizaremos en cada plantel y vamos a intervenir en contra de los maestros, por eso pedimos a la Dirección General que tomen cartas en el asunto pronto, no estamos de acuerdo en que nuestros hijos pierdan más días de clases”.

La señora Isis García Pérez, “Nosotros no venimos a pelear con nadie sólo a exigir lo que por derecho es las clases, que haya clases en la escuela para nuestros hijos, ya basta estamos hartos”.

Por su parte, Julio Santiago Aguilar, “Lo principal es que lo que buscamos nosotros es el regreso a clases de nuestros niños que no pierdan una parte del ciclo escolar sino que ya empezó el ciclo que vayan, lo que pedimos a los maestros y autoridades es que se reabran las escuelas”.

Mientras que la señora Guadalupe Baltazar Balbuena Santos, ”Soy un madre de familia más yo creo que nosotros trabajamos duro para que nuestros hijos lleven educación y no se vale que ahora los maestros no tengan la responsabilidad para que les den clases a nuestros hijos”.

Related