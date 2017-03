Los efectos secundarios del extracto de hoja de guanábana

Érika Rodríguez/Zacatecas, Zacatecas (Agencia Informativa Conacyt) l El maestro en ciencias José Luis Méndez Cruz es estudiante de doctorado en ciencias con especialidad de farmacología médica y molecular; actualmente participa en diversos proyectos de investigación de farmacología en medicina molecular de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAM-UAZ).En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, José Luis Méndez expuso que en 2015 concluyó la primera etapa de un estudio sobre los efectos secundarios ante el consumo del extracto de hoja de guanábana (Annona muricata), en donde el equipo determinó que existe un daño hepático y renal si no se administra en las dosis adecuadas.

Informó que el equipo investigador fue liderado por la doctora en ciencias Claudia Araceli Reyes Estrada. También colaboraron las doctoras Rosalinda Gutiérrez Hernández y Blanca Patricia Lazalde Ramos. La segunda etapa del estudio continuará a principios de 2018.

Agencia Informativa Conacyt (AIC): ¿Por qué se eligió como caso de estudio el extracto de la hoja de guanábana (Annona muricata)?

José Luis Méndez Cruz (JLMC): En las redes sociales se menciona la guanábana como el milagro que cura el cáncer. Es muy importante que la gente sepa que la fruta de la guanábana no tiene suficientes acetogeninas para que al ingerirla pueda detener el desarrollo de un tumor. La fruta contiene vitaminas y minerales, pero no tiene suficientes acetogeninas que ayuden en caso de tumores.

La hoja de guanábana es la que tiene una cantidad mayor de acetogeninas, sustancia que puede llegar a reducir tumores, pero también es importante que la gente espere a contar con la información sobre cuáles son las dosis adecuadas para el consumo del extracto de la hoja de guanábana, pues su ingesta descontrolada puede causar daño renal y hepático.

AIC: ¿Cómo actúan las acetogeninas en el organismo tras el consumo del extracto de la hoja de guanábana?

JLMC: Las acetogeninas evitan la producción del trifosfato de adenosina (ATP, por sus siglas en inglés). Los ATP son la energía que la célula necesita para sus reacciones bioquímicas, entre ellas la reproducción.

Las células tumorales requieren mucho ATP para reproducirse y el cáncer es una reproducción descontrolada de células. Entonces, si nosotros le quitamos la energía (ATP) dejan de reproducirse e incluso llevan a la célula a la muerte o apoptosis.

Fuente: Fondo sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos.

No somos los únicos que abordamos este caso de estudio científico sobre las hojas de guanábana, pues también se ha investigado en Malasia, Kenia, Filipinas, Perú, Canadá, Estados Unidos y en otros estados de México. En todos ellos se ha demostrado que las acetogeninas son más potentes farmacológicamente que algunos medicamentos anticancerígenos en el mercado, pero en cultivos celulares tumorales. Son escasas las investigaciones in vivo. Nuestra investigación ha sido realizada in vivo.

AIC: ¿Qué enfoque se le dio a este estudio sobre los efectos del extracto de la hoja de guanábana?

JLMC: Nosotros investigamos principalmente los efectos sobre el hígado y el riñón. Al hígado llegan todas las sustancias que ingerimos y al riñón porque es el órgano que principalmente desecha medicamentos o sustancias orgánicas solubles en agua, incluyendo aquellas que son tóxicas.

Extraoficialmente también vimos que provoca un daño intestinal, pero eso no lo abordamos específicamente. Falta medir en un modelo murino —grupo de ratas— con cáncer cuál es la dosis que detiene el desarrollo tumoral y qué tan dañina es para otros órganos, para analizar y hacer un balance costo-beneficio, que quiere decir que cure más de lo que dañe.

AIC: ¿Cuáles son las dosis de inhibición del extracto de la hoja de guanábana?

JLMC: La dosis letal media de los extractos de la hoja de guanábana en México es de dos gramos por kilogramo de masa corporal. Doce por ciento de esta dosis no causa daño hepático y renal; pero 50 por ciento de esta dosis ya causa un daño renal y hepático: una necrosis hepática —muerte celular— y una nefritis —inflamación de los tejidos del riñón.

Es claro que si el extracto mata células, lo hará con las tumorales, pero también con las células sanas y es ahí en donde la persona empieza a sufrir.

Los estudios indican que las acetogeninas son de 40 a 60 por ciento más selectivas de células tumorales. Esto nos ayuda mucho porque matan más células tumorales que sanas. Lo que sigue es hacer pruebas en animales con tumores para detectar las dosis adecuadas que puedan detener el desarrollo tumoral y, de ser posible, revertirlo.

AIC: ¿Cuál es la recomendación sobre el consumo del extracto de hojas de guanábana?

JLMC: Como profesional yo me esperaría a saber cuáles son las dosis ideales del extracto de la hoja seca de guanábana en la inhibición del desarrollo tumoral. Por informar algo, un gramo de extracto para una persona de 70 kilogramos de masa corporal es una cantidad que puede ayudar y no es dañina todavía. Hay que tomar en cuenta que el extracto de las hojas de guanábana es un citotóxico, no es un citoprotector.

Quizá se pueda tomar té de hoja seca de guanábana, pero no se sabe las proporciones de agua y de hoja que sean seguras. Manejar extractos de la hoja de guanábana en la terapéutica oncológica permitiría un mejor control en la dosificación, de demostrarse su beneficio en humanos. Por otra parte, el consumo de la guanábana es recomendable por el valor nutricional que representa.

Related