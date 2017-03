Rumbo Político

Víctor M. Mejía Alejandre

nVelasco Coello le apuesta a la educación como factor de desarrollo

A fin de ubicar a Chiapas en el sitio que le corresponde en el concierto nacional y de esa forma se busca fortalecer el tejido social mediante programas que nos den igualdad de oportunidades, como es caso de la educación, pero sobretodo tomando en cuenta que en nuestra entidad la educación es un asunto de importancia, el gobierno de Manuel Velasco Coello, tiene como una prioridad precisamente el mejoramiento de la educación en todos sus niveles, para eso se realizan esfuerzos sin precedentes, buscando abatir rezagos y consolidar esfuerzos.

La estrategia ha sido simple: mejorar la alimentación de la niñez mediante los desayunos escolares, al mismo tiempo que se capacita a los profesores y se modernizan los programas en cada una de las zonas y hay mayor participación de los padres de familia. La concurrencia de todos estos factores está haciendo una sociedad con mayor equidad.

Se nota en sus acciones y trabajos que el propósito del actual gobierno de Velasco Coello; tiene como propósito esencial convertir el proceso educativo en un factor directo de desarrollo.

Está claro que en este gobierno se trata de tener un rumbo educativo donde la educación sea el principal camino para el desarrollo social que Chiapas necesita, al tiempo, así las cosas.

La ENCCIVICA fundamental para el futuro democrático del país: Oswaldo Chacón.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas estuvo presente a través del Consejero Presidente Oswaldo Chacon Rojas y de la Consejera Laura León Carballo, quien preside la Comisión de Capacitación y Educación Cívica, en la presentación oficial de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) 2017-2023 del INE.

Entrevistado en el marco del evento, desarrollado en el Auditorio “Jaime Torres Bodet” del Museo Nacional de Antropología e Historia, el funcionario electoral sostuvo que la ENCCIVICA tiene un enfoque preciso para crear ciudadanía y reconoció que el desafío para consolidar el proyecto es de enormes dimensiones porque reclama el concurso responsable y ético de diversos actores y sectores de la sociedad mexicana.

El Consejero Chacón Rojas, consideró de trascendental la puesta en marcha del mayor proyecto estratégico de que se tenga registro en el país para animar la participación democrática de los mexicanos en la víspera electoral.

Así las cosas.

Apoya gobierno de Chiapas a ganaderos de razas puras.

Con el objetivo de dar un mayor impulso a la ganadería chiapaneca y establecer acciones coordinadas para el mejoramiento del hato ganadero, el Gobierno de Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría del Campo, que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas, asistió a la toma de protesta de los nuevos miembros de la mesa directiva de la Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado.

En el marco de este evento, Roger Grajales González, tomó protesta como nuevo presidente de la mesa directiva; Manuel Espinoza Poo, como Secretario; y Hugo César Pastrana Salazar, como Tesorero.

Durante su participación, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, agradeció al ex presidente de la Asociación, Juan Gabriel Trinidad Manzo y al consejo directivo por su comprensión y tolerancia en momentos cruciales con el Gobierno de Chiapas.

Resaltó que, aunque presupuestalmente sean momentos difíciles, el gobierno del estado está comprometido en apoyar el mejoramiento genético, y destacó que este año entrará en operación el Centro de Mejoramiento Genético Bovino. Así también reiteró el compromiso de SAGARPA Federal para incentivar la ganadería.

En su intervención, el ex presidente de la Asociación, Juan Gabriel Trinidad Manzo, agradeció a la Secretaría del Campo por ser una institución de puertas abiertas para los ganaderos. Asimismo, reconoció el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello por el respaldo a la ganadería estatal, así las cosas.

Poco a poco retorna el agua potable a Tuxtla.

Bueno al fin la tranquilidad está retornando a nuestra siempre conflictiva, pero eso sí muy pintoresca ciudad de Tuxtla Gutiérrez; esto luego de que la CONAGUA, anuncio que al fin se restituye el tirante (entiéndase el flujo) habitual de agua sobre el Río Grijalva y de esta manera dotar del preciado líquido a nuestra ciudad que vivió días de escases, todo debido a la construcción de una nueva la nueva Planta que beneficia al municipio de Chiapa de Corzo.

Fue el secretario de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda que explicó que estas acciones atienden un compromiso para crear una obra de captación tipo galería filtrante que se edifica en tierra firme sobre la Isla Cahuaré, donde se iniciaron los trabajos sobre tierra firme, donde se ejecuta la construcción de la nueva Planta de Captación de Agua Potable que surtirá al vecino municipio de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

Hay que decir para no crear pánico que el suministro de agua potable para los capitalinos se dará de manera gradual hasta normalizar el servicio en el transcurso de esta semana, así que hay que estar listos para su captación y para evitar el desperdicio del vital líquido.

Cabe decir que no es la primera vez que nuestra ciudad sufre desabasto de agua potable, ya en otras administraciones municipales, se han sufrido periodos de escases por varios motivos, como el rompimiento de la tubería y por daño de las bombas, así que hay que aprender la lección, así la cosas.

El presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, acompañado de la presidenta del DIF Tuxtla Gutiérrez, Martha Muñoz de Castellanos, puso en marcha el programa “Por un Hogar Saludable” en la colonia Montecristo, con lo que suman más de 600 familias tuxtlecas beneficiadas con esta campaña de salud pública. Durante la atención médica y la entrega de medicinas gratuitas a domicilio, fueron testigos la Asesora Internacional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Karin Troncoso Torres, y la Oficial de Cooperación del mismo organismo, Margarita Aguilar Ruíz, quienes constataron las necesidades de la gente y de la importancia de este programa para mejorar la calidad de vida de niños, mujeres y adultos mayores.

…Al condenar el acoso en contra de familias mexicanas en Estados Unidos, el senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, afirmó que desde el Senado de la República se llevan a cabo acciones para garantizar la defensa de los derechos humanos de los migrantes, el retorno seguro y digno de los repatriados, así como la generación de empleos en México para su bienestar y desarrollo.

En este sentido informó de la solicitud a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que se implementen medidas que eviten cualquier práctica discriminatoria u hostil en contra de los migrantes en su retorno al país, asegurando así un retorno en pleno respeto y seguridad jurídica… El diputado Emilio Salazar Farías, haya en el municipio de El Parral donde sostuvo diversas reuniones con representantes de los sectores productivos de ese municipio, esto como parte de su gira de promoción de la inversión productiva y la generación de empleos. En el Parral, el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en la LXIII Legislatura, sostuvo que hay que garantizar que los apoyos al campo lleguen directo a las manos del campesino y no se permita la intermediación o el coyotaje… Al poner en marcha la Segunda Misión del Programa "Ciudades Emergentes y Sostenibles", el presidente Municipal de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán, celebró los avances de dichos trabajos, que fortalecerán el desarrollo de una ciudad fronteriza que lo tiene todo para consolidarse como punta de lanza en el país, aprovechando el potencial de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas…