Rumbo político

Los cambios del gabinete para enfrentar el difícil cierre

Ajustes en el gabinete presidencial en el último tramo del sexenio marcan la ruta de lo que será el gobierno de Pena Nieto hasta la ya cercana conclusión de su gobierno, que seguramente buscara con las nuevas inclusiones rescatar algo de gloria ante una sociedad mexicana que esperaba mejores resultados porque creía y confiaba en el proyecto presidencial: al que muchos ven frustrados y perdidos a causa de la crisis económica y de los problemas sociales y políticos que lo han perseguido por cinco años.

Mientras que para otros mexicanos fue y es un sexenio de muchos avances gracias a las reformas planteada por el Presidente Peña Nieto; y pese a las desgracias económicas que lo han perseguido en toda su gestión y que comenzaron con la caída del precio del petróleo a nivel internacional, seguida de la devaluación del peso mexicano en relación al dólar y la duda que ese tiene sobre la efectividad del tratado de libre comercio, que hoy más que una bendición, parece una maldición para el pueblo de México y de los gasolinazos tan duros pero tan necesarios para la economía nacional.

Y decimos que son cambios que en algo servirán para rescatar la gloria perdida ya que la salida de Miguel Osorio Chong de la secretaria de gobernación para posiblemente ser senador de la Republica más bien parece un regalo de consolación al hidalguense luego de ser desbancado de la candidatura a la presidencia de la Republica por el PRI en lo que fue una jugada sorpresiva.

Seguramente desde el senado de la republica el hidalguense será un factor importante para enfrentar el futuro y tener posibilidades para el 2024.

El nuevo titular de la SEGOB será Alfonso Navarrete Prida, quien hasta el día de hoy encabezaba la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, persona muy ligada al proyecto del actual presidente desde que fue gobernador del Estado de México.

Y qué decir de la renuncia del toluqueño Luis Enrique Miranda Nava a la Secretaría de Desarrollo Social, quien ha estado ligado a Peña Nieto desde hace muchos años, del que se dice será también candidato a senador por el estado de México, mientras que a este cargo llega Eviel Pérez Magaña, ex candidato del PRI al gobierno de Oaxaca el que será factor importante para el manejo de los proyectos sociales factor importante para el manejo de los votos.

Y ya para completar el cuadro Roberto Campa Cifrián, quien hasta ahora era Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, será el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo con ellos se cierran los ajustes a la aceitada y derruida maquinaria gubernamental para el cierre de sus muy accidentas labores, al tiempo, así las cosas.

El gobernador Corral ejemplo de cómo enfrentar la corrupción y los rezagos de la federación.

No hay que escatimar el esfuerzo del gobernador de Chihuahua Javier Corral en contra de la corrupción que por años se hizo presente en esa norteña entidad del país y que hoy causa escozor a las estructuras priistas y política de toda la nación.

Entre esos dolores a la federación destaca el que el gobierno federal como ocurre en otros estados del país como Chiapas no recibió los recursos convenidos para cerrar su año fiscal, algo que dijo, que ya no es nada extraño y da pie a pensar que algo está mal en las finanzas nacionales.

Javier Corral, señalo que al gobierno federal le “caló hasta la médula la exhibición del modus operandi de la corrupción política”.

A la que vez que reclama al gobierno federal la entrega de recursos extraordinarios para sanear las finanzas, recursos que también necesita Chiapas para sanear o al menos pagare algo de las grandes deudas que el estado mantiene con diversos sectores de la sociedad.

Javier Corral está dando un ejemplo de lucha que necesitan tener otros gobernantes que cierran la boca ante la federación, y que decir de Chiapas, que prácticamente está en banca rota, está claro que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, así las cosas.

No hay plazo que no se llegue.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, informa que este viernes 12 de enero, vence el plazo para que las y los ciudadanos interesados en participar en una Candidatura Independiente durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, presenten su manifestación de intención, ante este Instituto Electoral.

El Consejero Electoral, Manuel Jiménez Dorantes, explicó que las y los ciudadanos que aspiran a la Gubernatura del Estado, tendrán que presentar su carta de intención en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del IEPC; mientras que los aspirantes a Diputaciones y miembros de Ayuntamiento, podrán hacerlo a través de los Consejos Distritales y Municipales, o bien, de forma supletoria en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas de este instituto electoral, en horarios de 9 a 15 y de 17 a 19 horas.

Presenta ERA ponencia para garantizar pago de aguinaldos.

Con la finalidad de garantizar el pago de aguinaldos a los trabajadores de los Ayuntamientos al término de la Administración Municipal, Eduardo Ramírez Aguilar presentó la iniciativa para constituir del Fondo de Reserva para el Pago de Aguinaldos de los municipios del estado de Chiapas”.

Dicha iniciativa fue aprobada por obvia y urgente resolución durante la primera sesión de la Comisión Permanente. Con la presente iniciativa, a decir de Eduardo Ramírez, se garantiza al trabajador, poder gozar del pago de aguinaldo, durante el proceso de cambio de la Administración municipal.

Y es que uno de los derechos del trabajador es recibir una retribución salarial por el trabajo personal subordinado, así como prestaciones económicas, dentro de las cuales se encuentra el pago de aguinaldo.

Por lo tanto, tomando en consideración que el trienio municipal concluye el 30 de septiembre y con la finalidad de que los derechos de los trabajadores municipales no resulten afectados por el cambio de Administración, se propuso un mecanismo que permita que éstos reciban en tiempo y forma el pago de su aguinaldo conforme a las disposiciones legales aplicables, explicó Ramírez Aguilar. Así las cosas.

Municipios.

Junto a los integrantes del Cabildo, el presidente, Neftalí Del Toro Guzmán visitó la colonia “Aseadores de Calzados”, donde anunció la construcción de la red de alcantarillado sanitario y descargas sanitarias. Dicha construcción se realizará en calle 24 de junio, andador 1 de septiembre y andador 6 de diciembre, beneficiando a más de 732 personas y cuenta con una destacable inversión financiera.

Del costal del cachivaches.

La Promotora de Vivienda Chiapas presentó en Cintalapa un plan especial para atender a pobladores afectados y rezagados del primer censo derivado del sismo de septiembre del 2017 en Chiapas. El nuevo censo integrará afectados que no fueron enlistados en el primer censo y que se ha comprado tienen daños parciales o totales en sus viviendas.

En este contexto y en el marco del banderazo de salida a una nueva etapa de recolección de escombros en el Barrio Santa Cecilia en Cintalapa, Jorge Alberto Betancourt titular de la Secretaría de Obra Pública (SOPyC) reafirmó el compromiso del gobierno de Manuel Velasco con los damnificados de todo el estado de Chiapas y aplaudió el proyecto de atención…