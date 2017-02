Para evitar mayor sanción, Kuri estará en la FMF con videos

Ciudad de México l Fidel Kuri, propietario de Veracruz, adelantó que acudirá a las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol para presentar videos y evidencias que eviten una sanción para el club y el Estadio Luis Pirata Fuente.

El directivo aseguró que la porra de Tigres, conocida como Libres y Lokos, fue responsable de iniciar las agresiones tras el partido en que Tigres derrotó 3-0 a Veracruz.

“No es la primera vez con la barra de Tigres, la vez pasada también hubo una bronca muy fuerte. Hubo hasta balazos. Ellos asaltaron los Oxxo, fue en agosto de 2013 para ser claro. Es la segunda vez que vienen y vuelven a hacer una trifulca en Veracruz.

“En los videos está. Llevo dos días revisando videos de aquí del estadio, tenemos cámaras por todos lados. Gracias a dios no pasó a mayores lo que hubo el viernes. Lo que se va a ver no se juzga, estuvieron pasando muchas imágenes donde no se veía policía. El día de mañana, gente del estadio y mis abogados llevarán a la Federación los videos y las fotos donde se ve que los que inician el problema son ellos”, expresó para la cadena ESPN.

La Comisión Disciplinaria aún no emite su resolución del caso pese a que se encuentra en investigación de los hechos desde el viernes por la noche.

Por otro lado, el directivo reconoció que no hubo suficiente seguridad en el inmueble y explicó que fueron más de mil elementos de distintas corporaciones los encargados de vigilar dentro y fuera del Pirata.

De esos más de mil elementos, 400 fueron aportación del gobierno local, 400 que contrata el club y 300 elementos federales, entre ellos personal de la Marina que fue la que escoltó al equipo Tigres del inmueble al hotel de concentración.

