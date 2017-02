Chiapas es una entidad pobre

No es lo mismo presupuesto que PIB; realmente es bajo lo segundo.

A esto integramos la baja inversión de los empresarios chiapanecos que según se sabe, se quedan muy debajo de los que vienen de fuera, que si le meten varo a la entidad.

El problema de los dineros locales es que se acostumbraron a que el gobierno les asegurara su inversión cuando eso ya no puede ser.

Dicen los conocedores que tradicionalmente se suponía que una empresa que proveía a una economía grande o rica, podía asegurar su participación en dicho mercado mediante una inversión directa.

En ese sentido, el paternalismo tradicionalmente se entendía como un sustituto directo del comercio. Por ende, un factor explicativo de este tipo es el tamaño del mercado de destino.

O sea que se hacen estudios para medir el ingreso total de una economía o mediante sus dos componentes: el tamaño de la población y el ingreso per cápita, derivado del PIB que mencionamos líneas arriba.

El punto es que ni sabemos el PIB ni el per cápita chiapaneco.

No lo dicen y no debe ser muy bueno ni alto, en éstos tiempos de austeridad.

