Acusan a dirigente de retrasar reactivación de obra Chicoasen Dos

José Ángel Gómez Sánchez l Trabajadores del municipio de Chicoasén acusan a Saúl Martínez Martínez de enviar a un grupo de choque para evitar acuerdos que permita la pronta reactivación de la obra hidroeléctrica denominada Chicoasén Dos.

Juan Alanias Pérez Muñoz, obrero de Chicoasén, lamentó que por la ambición del dirigente se ponga en riesgo la continuación de la obra, “nos debemos unir pero con justicia venga de donde vena, tenemos que investigar, buscar una buena razón si es posible dar la vida pero con razón, no vivir en la injusticia porque eso nos está acabando”.

“Nuestra familia no puede avanzar, nuestros pueblos no pueden avanzar, el estado no puede avanzar esta situación, es lamentable porque a estas alturas esto no debe suceder, y esta situación no daña solo a Chicoasén, daña al país porque esa obra es del país pues, es de todos de ahí esperamos que todos coman los empresarios, los negociantes, los obreros, los campesinos es lo que queremos, yo invito a todos a unirnos pero con justicia”. Agregó.

En la solución de este asunto pidió a los diputados federales, locales, senadores, gobierno federal y estatal a involucrarse, “pongan orden todos somos solidariamente responsable del avance de un pueblo, de una nación sí, esa es mi invitación a no estarnos golpeando, las autoridades pongan su parte si todos abonados saldremos adelante es un proyecto que conviene al país, al estado y a los municipios”.

El trabajador oriundo de Chicoasén Victorino Pérez Núñez que ha estado trabajando en presas desde Chicoasén uno, la Yesca, el Cajón, Agua Milpa, Peñitas se unió a la solicitud para el pronto reinicio de la obra Hidroeléctrica que permanece inactiva desde hace meses por conflictos provocados por el líder poblano Saúl Martínez, “Nosotros de corazón queremos que la obra se haga, y que sea también para mejorar al pueblo, para mejorar a Chicoasén, a las comunidades, no queremos interrupción”.

Acusó a dos líderes que se han asociado con Saúl Martínez, “Los que quieren ser líderes ahí de la obra son personas que nos han extorsionado porque desde la primera etapa el señor José Jiménez López el papa de don Sinar vendió el agua de Osumacinta, lo negoció con Comisión Federal y ahora si nosotros consentimos que eso siga pasando, es lo mismo que van a estar haciendo gente allegada a Saúl”.

Expuso que al manifestar su posición frente a este problema pone en riesgo su vida, “estoy en peligro pero a eso no le tengo miedo, porque son dos personas que los están ahí metiendo como el Comisariado Ejidal que es Ciro Pérez Gutiérrez y Eusebio Pérez Gutiérrez son los que han venido haciendo este tipo de cosas ya nosotros estamos cansados, el pueblo está hasta el la madre”.

Y es que para una gran población de los municipios de San Fernando, Chicoasén, Osumacinta, Copainalá, Tecpatán y Mezcalapa la inversión superior a los 500 millones de dólares significa esperanza de vida para el sustento de sus familias, dijo por su parte Simón Herrera Estrada, habitante del municipio y trabajador de Chicoasén, “Ya llevamos un largo tiempo donde no hemos podido arreglar estos problemas en base a los intereses personales de unos cuantos camioneros que hay ahí que son los que más han estado envenenando el orden del pueblo con el apoyo de Saúl Martínez y ha hecho muchos perjuicios en el pueblo y no puede ser que las autoridades no hayan podido poner cartas en este asunto y más que nada tenemos que ver de qué forma podemos solucionar”.

Aseguraron que la petición de una gran mayoría es que la autoridad ponga orden, “que le ponga un ultimátum a esta gente porque ya es mucho, queremos que se llegue a un acuerdo como debe de ser y como apego a la ley”.

Denunció que quienes se oponen a un acuerdo para la reactivación de la obra son ex funcionarios municipales, “son ex funcionarios de presidencias, ex comisariados, ex secretarios, ex tesoreros, son personas que han sido funcionarios que nada más ven sus intereses personales y no de la gente, por eso hacen uso de las amenazas y violencia, ellos con Saúl Martínez pagaron gente de afuera y llevaron gente ordenadas por Saúl Martínez lo vuelvo a repetir para que hicieran la violencia porque nosotros estábamos de manera pacífica cuidando el campamento porque queremos un acuerdo como debe ser, como lo permite la ley y no como ellos lo quieren hacer”.

