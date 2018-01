Sin sobresaltos el precio de combustibles

José Ángel Gómez Sánchez l Con el arranque del año 2018 los precios liberados controlados de los combustibles se mantienen sin sobresaltos en gran parte del territorio chiapaneco, aseguró Arnulfo Cordero Alfonso, “Cuando el pasado 30 de noviembre se liberaron los precios de las gasolinas, observamos que en el Presupuesto de la Federación no contemplaba un incremento considerable

“No hay un aumento desmedido conocido como gasolinazo” sentenció en entrevista el presidente de la Unión de Gasolineros de Chiapas.

En las gasolineras de Tuxtla Gutiérrez el pasado martes 02 de enero la Magna se ofreció desde 16.2 hasta 16.18 pesos por litro; la Premium desde 17.69 hasta 17.84 y el Diésel desde 16.95 hasta 17.09.

“El precio de la gasolina si no ha estado estable si se está moviendo, pero de manera muy yo quisiera decir muy suave en el sentido de que ha ido subiendo muy poco a poco porque tiene su origen en que la federación que ha ido quitando un subsidio al IEPS semanas sí semanas no”. Abundó.

El empresario explicó que los recursos del IEPS lo absorbe la federación, “Pero esos centavitos que lo han ido quitando de subsidio se ha ido este el precio incrementándose y eso es lo que ha subido exclusivamente te vuelvo a decir descartamos el gasolinazo por completo”.

Dijo que los precios en las estaciones de Tuxtla Gutiérrez se han mantenido estables, “casi iguales, como cerró el año hay una diferenciación de cinco centavos por litro”.

Respecto a los rumores que otras vez inundaron las redes sociales sobre un gasolinazo que rompería los 26 pesos por litro, comentó, “Lamentablemente los rumores no te llevan a nada bueno, este el precio de la gasolina como te he dicho va a tener un decremento sobre todo en el interior del estado, cuando las estaciones de servicio foráneas así les llamamos las que no están en Tuxtla ya les puedan surtir aquí en Tuxtla Gutiérrez, ahorita están cargando en Pajaritos y Coatzacoalcos Veracruz, lo que tiene un costo extra y eso repercute porque ahora los precios son de costos, de logísticas, de fletes, y creo que cuando ya pronto nos despachen en la terminal de Tuxtla las cosas cambiaran, y empiecen a bajar los precios de las gasolinas”.

Cordero Alfonso recordó que por el terremoto del pasado 7 de septiembre del año pasado la instalación de Pemex en Salina Cruz dejó de surtir el producto, “Y nos han mandado a Pajaritos y Coatzacoalcos, Tuxtla Gutiérrez nunca ha tenido ni tendrá problemas de abasto, queda descartado totalmente”.