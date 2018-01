Piden se modifique la nueva carta urbana que regirá hasta el 2040

Rodolfo Flores/Agencia ReporteCiudadano l Este jueves, integrantes de la Unión por la Conservación de la Meseta de Copoya (UCMC) pidieron al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se modifiquen la nueva carta urbana que regirá al municipio hasta el 2040.

Y es que el grupo dijo que la modificación sería para que se cambie el uso de suelo de 8.9 hectáreas del predio denominado Montecristo para que vuelva a ser zona de conservación en vez de zona habitacional.

Precisaron que la lucha del grupo no es un pleito personal con la familia Pavía que es dueña del predio.

Incluso indicaron que “nosotros no los conocemos, esto no es una cacería de brujas solo queremos que la zona quede como área protegida. Se han dicho muchas cosas en redes que no son ciertas”.

Por lo que pidieron que el Ayuntamiento no publique la nueva carta urbana sin asegurar la conservación de la Meseta.

Pero también para que “se instaure una mesa de trabajo que de solución a todas las problemáticas que enfrenta la zona, no solo en la conservación de biodiversidad, como son los terrenos invadidos y el riesgo latente de deslave que se vive”.

En este escenario y tema que ha causado controversia desde el año pasado precisaron que construir un fraccionamiento en la zona de la meseta no es viable debido a que no existen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes que llegarían a ocuparlo por estar en una zona de riesgo de deslave.

“Existen otras medidas que pueden servir para darle impulso a la zona además de ayudar con su reforestación, la cual ha sido provocada por diversos grupos de invasores que han llegado a ocupar la zona”, agregaron.

Por lo que consideraron que una de las alternativas que proponen es la expropiación del predio con la debida indemnización a los dueños o en su caso realizar proyectos campestres para promover el turismo en la zona y la conservación de la biodiversidad Por último hicieron un enérgico llamado los regidores presten la atención al tema y así evitar problemas graves a futuro.