INAI vigila proceso de reconstrucción se realice con transparencia

Ezequiel Gómez García l El Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, afirmo que a cuatro meses del terremoto de 8.1 grados que afecto a varios estados del País entre ellos a Chiapas, el proceso de la reconstrucción avanza con total transparencia y hasta hoy no existe denuncias de corrupción en los dictámenes de reconstrucción.

“Nosotros hemos alentado desde luego que los dictámenes den garantía aunque con la naturaleza no hay plena garantía porque no honra su palabra cuando hay una manifestación desbastadora, pero es absolutamente cierto que el INAI estado teniendo encuentros para hablar de protección civil y de alentar hábitos institucionales ayer se hablaba de una iniciativa de ley precisamente para reforzar más las tareas preventivas de la protección civil de manera períoca para que los edificios públicos y privados estén permanentemente en examen de saber si están aptos para el giro o la actividad que desempeñan”

El Comisionado del INAI Comento a su llegada a Chiapas que a cuatro meses del terremoto que afectó a los estados de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Tabasco, hay gente angustiada y preocupada porque la reconstrucción va lenta porque no son procesos instantáneos aseguro.

“La reconstrucción se va llevar meses años hay que entenderlo, todavía los que tenemos edad y recordamos el sismos del 85 en la Ciudad de México dejo cicatrices que toda vía hoy las podemos localizar, tiene que haber permanente seguimiento y la prensa está obligada de llevar un dato nuevo, pero el sostenimiento de las labores Institucionales de cada dependencia que tiene o tuvo afectaciones o que está dedicada reparar a los afectados en sus diversas condiciones tiene que estar publicando y si se detecta retraso, omisión eso ya es una falta conforme a la ley general de transparencia y puede proceder a través de una denuncia”, comento.