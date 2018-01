Exhiben persecución contra Josean, aspirante al gobierno de Chiapas

Señalan que supuesto personal de la Fiscalía local persigue a José Antonio Aguilar Bodegas, su familia y sus amistades. Asegura el ex Senador que, a pesar de estos actos, no podrán amedrentarlo como lo han hecho con los chiapanecos durante años

El ex Senador por Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, denunció esta semana que, tanto él como sus familiares, han sido víctimas en su estado de acciones de intimidación, pues diversos vehículos que circulan sin placas los persiguen en sus diferentes recorridos.

“Por estos hechos, se ha levantado ya una denuncia ante el Ministerio Público, específicamente por que las acciones de acoso e intimidación han llegado a poner en riesgo la integridad física de mi esposa y de mi hija de tres años”, informó Aguilar Bodegas, quien ahora es aspirante a la gubernatura de Chiapas por los partidos de la Coalición Por México al Frente.

Adicionalmente, en un video difundido en redes sociales, Aguilar Bodegas señala que el pasado 24 de diciembre recibió en su domicilio de Tuxtla Gutiérrez un par de carpetas con información privada y sensible sobre su persona y sus familiares.

Los documentos contienen datos personales, domicilios, detalles de cuentas bancarias y fotografías tanto del ex funcionario como de sus familiares más cercanos.

En la imagen, el político conocido como Josean muestra desde su casa las carpetas que, al parecer, tenían como destinatario final al Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, cuyo domicilio se encuentra a tres casas de la suya, en el mismo fraccionamiento habitacional.

Relata también que recibió las carpetas por una supuesta equivocación del mensajero, quien se identificó como personal de la Fiscalía General del Estado, y quien regresó alrededor de 30 minutos después para recoger la mencionada información.

Los hechos se presentan justo unas semanas después de que José Antonio Aguilar Bodegas anunciara su renuncia al Partido Revolucionario Institucional, por considerar que éste le ha dado la espalda a su militancia y a la democracia en general.

No obstante, Josean Aguilar Bodegas aseguró que “si creen que pueden intimidarme a mí, como han intimidado a los chiapanecos y a mi estado durante años, no, no pueden”.

El ex senador había sido objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales como resultado de su postura crítica contra el PRI, misma que, según las pruebas presentadas por el propio Aguilar Bodegas, surgió desde la Secretaría de Gestión Social del CEN del mencionado partido.