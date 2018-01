Esperanzadora la visita del nuevo obispo a desplazados de Chalchihuitán

Milena Mollinedo/Quadratin Chiapas/San Cristóbal de Las Casas l El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, de la parroquia de Simojovel, aseguró que es de mucha esperanza la visita que hará a los indígenas desplazados de Chalchihuitán, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez para conocer mejor la situación de los tzotziles de esa región Asimismo, afirmó que todavía no hay condiciones para el retorno a clases y que hay que seguir viendo por la construcción de la paz, pues siguen los grupos armados haciendo disparos.

“Sí, efectivamente este sábado va visitar Pom(uno de los parajes de los desplazados), para ver en que condiciones están. Es muy importante, es buen signo de que tenemos un obispo que quiere estar al lado de los que sufren, que quiere estar al lado de los que quieren se escuche su voz.

Su presencia es de mucha esperanza, yo lo veo que es un obispo muy sencillo que sabe escuchar”, apuntó. El párroco mencionó que siguen desplazadas mil personas “Y también los que retornaron(más de 3 mil), siguen con preocupación porque los disparos continúan, en ese aspecto la petición de Chalchihuita’n es el desarme de grupos armados de Chenalho’.

Los desplazados que retornaron sí están en sus hogares pero no llevan una vida normal porque el peligro sigue, porque los grupos armados y los disparos siguen y no pueden salir a sus cafetales, a sus milpas”, aseguró.