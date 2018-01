Denuncian desvío de 68 mdp en tarjetas Bansefi

El Estado/Agencia l El diputado federal por el estado de Chiapas, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, reveló que en la entidad se documentó un desvío de recursos públicos federales por la cantidad de 68.8 mdp, esto mediante las tarjetas Bansefi entregadas a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre del año pasado.

Así lo dio a conocer el legislador, quien dijo que daría una rueda de prensa en el Senado de la República, donde denunciaría dicho fraude millonario por parte del Gobierno federal.

Refirió que se hizo un reportaje documentado y con pruebas sobre la clonación de tarjetas que se realizó con la venia de Bansefi y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Es increíble como 68.8 millones de pesos fueron entregados a 1,495 personas a través de casi 4,000 tarjetas, hay casos en los que una persona recibió, 35, 20, 12 tarjetas y lo curioso es que estas personas ni siquiera realmente lo recibieron, sino que únicamente están a su nombre y ellos no han cobrado nada, con cantidades que van desde los 300,000, 500,000 pesos para hacer este desvío de recursos”, explicó.

Santiago Rodríguez añadió que esta es una acción clara de corrupción, ya que se está lucrando con el dolor de la gente, al tiempo de señalar como culpables de estos actos al titular de Bansefi, Virgilio Andrade, a la de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña.

Por ello, agregó, se propondrá un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados para exigir que se investigue a fondo el ejercicio de estos 68.8 millones de pesos y que se finquen responsabilidades a los culpables.

“No vamos a permitir que lucren con el dolor de la gente de Chiapas y con la dignidad de Chiapas, no es posible que el dinero destinado para la reconstrucción lo estén utilizando para fines políticos”, concluyó el diputado federal.