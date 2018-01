Aprueban reapertura del Gobierno de EU, pero Trump deja al aire solución sobre dreamers

Washington, D.C. l El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró el acuerdo alcanzado en el Senado para reabrir la Administración federal en las próximas horas, pero advirtió que solo llegará a un pacto sobre inmigración con el Congreso si lo que le proponen los legisladores “es bueno para el país”.

“Me alegro de que los demócratas en el Congreso hayan recobrado el sentido y ahora estén dispuestos a financiar nuestro gran Ejército, patrulla fronteriza, servicios de emergencia y seguros médicos para niños vulnerables”, dijo Trump en un comunicado leído por su portavoz, Sarah Huckabee Sanders, en conferencia de prensa.

“Como siempre he dicho, una vez que la Administración esté financiada, mi Gobierno trabajará para resolver el problema de la muy injusta inmigración ilegal. Alcanzaremos un pacto a largo plazo sobre inmigración si, y solo si, es bueno para el país”, añadió el presidente.

El Senado de EU votó ayer a favor de avanzar una propuesta presupuestaria para reabrir la Administración federal en las próximas horas, después de que la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos provocara la extinción de los fondos en la medianoche del viernes pasado.

Trump confía en firmar el proyecto de ley esta misma tarde, una vez que se produzca el voto final en el Senado y la Cámara de Representantes, según explicó su portavoz.

La propuesta financiaría las actividades de la administración de Trump hasta el próximo 8 de febrero, algo que la minoría demócrata ha aceptado con la condición de negociar durante ese plazo un acuerdo de inmigración para proteger a cientos de miles de jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers”.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, dijo que el líder republicano en esa cámara, Mitch McConnell, se ha comprometido a que, si no hay acuerdo de inmigración antes del 8 de febrero, “el Senado procederá inmediatamente a la consideración de la legislación sobre los “dreamers”.

Los demócratas impidieron el pasado viernes la aprobación del presupuesto al vincular su apoyo a que Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los “dreamers”, después de que el mandatario pusiera fin al programa con el que el ex presidente Barack Obama protegió a esos jóvenes de la deportación, llamado DACA. (Fuente/Efe)