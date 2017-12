Tzotziles oran por la paz y reconciliación, temen otro ataque armado

María de Jesús Peters/Quadratín Chiapas l Chalchihuitan l Pobladores tzotziles de este municipio, iniciaron una jornada de oración en el templo de San Pablo, para rogar por la paz y reconciliación de los pueblos de Chalchihuitán y San Pedro Chenalhó. Hombres, mujeres y niños; doblaron sus rodillas ante la imagen de San Pablo; en medio del templo alumbrado únicamente por velas, donde a través de la oración suplicaban se resuelva el conflicto territorial, que aún mantiene a personas desplazadas en el monte. La jornada de oración que realizan catequitas y creyentes católicos, se realiza en el marco del festejo de los 12 años de ordenado sacerdote, Sebastían López López; quien expresa su preocupación por el conflicto que mantienen ambos municipios. El religioso, explicó que pobladores de la cabecera municipal y de las comunidades se encuentran desesperados por el cierre de la carretera que mantienen personas armadas de Chenalhó, debido a que no pueden sacar a vender sus cosecha de café; además de la falta de combustible, entre otros productos. “Ellos ya quieren que se abra la carretera y que concluya este problema, explica el sacerdote. NO HAY FECHA PARA APERTURA DE CARRETERA

El presidente municipal de esta localidad, Martín Gómez Pérez, dijo que las autoridades del gobierno de Chiapas no han dado fecha para que se abra la carretera que comunica a Chalchihuitán con San Cristóbal de las Casas. Refirió que la ayuda humanitaria cómo alimento, cobertores, kits de limpieza, atención médica y medicina se está otorgando a través de la iglesia católica, Cruz Roja, Protección Civil y el Ejército Mexicano.

El pasado sábado, unas 12 unidades de Protección Civil trasladaron desde el municipio de Simojovel 2 mil cobertores y 4 mil despensas, las cuales están siendo repartidas entre la población desplazada. Sin embargo, Gómez Pérez dijo que la población lo que exige es que se abra la carretera y por ello, este lunes unas 200 personas se trasladarán a la capital del estado para realizar acciones de protesta, como medida de presión para que el gobierno resuelva el conflicto territorial entre Chalchihuitán y Chenalhó.

En forma tímida, algunos de los niños ya ríen y juegan en los miserables parajes de esas comunidades, en donde aún ronda el fantasma de la muerte. El frío cala los huesos pero ya cuentan con cobertores para protegerse Silenciosos, atentos al desarrollo de la vida en esta región, los efectivos del Ejército Mexicano curan a niños, mujeres y ancianos que presentan quebrantos de salud El miedo y el tiempo parece que se petrifico en estas comunidades que día con día se vuelven más pobres.

