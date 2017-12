Tras 44 años resuelve conflicto entre desplazados de San Juan Chamula

Miguel Ángel Osorio Chong, expresó, en nombre del presidente Enrique Peña Nieto y del gobierno federal, su beneplácito por la solución de este tema

Ciudad de México l La Secretaría de Gobernación gestionó 15 millones de pesos para adquirir predios en favor de 254 familias tzotziles y tzeltales que fueron desplazadas por intolerancia religiosa en 1973 del municipio de San Juan Chamula. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, resaltó la sensibilidad y decisión de la actual administración para resolver este problema.

“Hoy damos un paso histórico, un paso a una solución que no debiera de presentarse, pero se presenta en este estado y en otros, en mi propio estado, Hidalgo”, resaltó el funcionario, durante la firma del convenio de concertación de acciones para atender a la población indígena desplazada de los grupos Albania Alta, municipio de San Cristóbal de las Casas, y Yaal Ichin, de Villa Flores.

Osorio Chong destacó que tuvieron pasar 44 años para solucionar este conflicto, “pero aquí en esta Secretaría no estamos esperando que pasen muchos años para ir solucionando los problemas, le entramos frontalmente a cada uno de los que se nos presentan y buscamos una solución integral a ellos”.

Expresó, en nombre del presidente Enrique Peña Nieto y del gobierno federal, su beneplácito por la solución de este tema que “por supuesto nos dolía; no podíamos seguir viendo el andar de la gente de un lado a otro.

“El no sentirse en un lugar que les pertenecía, y que pudieran heredar a sus hijos, que pudieran dejarles esa certidumbre de ese espacio que es a lo que aspiran, lo que aspiramos los padres para con nuestros hijos. Hoy se ha solucionado un problema”, reiteró.

“Hoy tenemos que decir que damos un paso importante allá en un estado tan grande como es Chiapas, y que esto nos da pauta para seguir adelante con los otros tantos problemas que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país”, subrayó.

Se comprometió a resolver lo de las escrituras. “No vamos a dejar problemas a medio solucionar, eso lo dejamos como un compromiso”.

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, también resaltó el trabajo conjunto con el gobierno de la República para solucionar este problema; mientras el subsecretario de Gobierno de Gobernación, René Juárez Cisneros, afirmó que con ello se garantiza el pleno respeto a sus derechos y atención a sus demandas.

La directora de derechos indígenas de la CDI, Ismerai Betanzos Ordaz, aseguró que el diálogo y trabajo conjunto entre esta instancia y Gobernación permitió brindar certeza y la oportunidad de vivir en mejores condiciones a las 254 familias indígenas desplazadas. A partir de hoy, sostuvo, 617 desplazados tienen un hogar, “una aspiración de desarrollo y algo que heredar a sus hijas e hijos”.

La representante de las familias desplazadas, Candelaria Alfaro, aclaró que la problemática de que los campesinos no cuenten con tierras propias, no es solo en Chiapas, existe en otros estados como Guerrero y Oaxaca. (La Jornada)