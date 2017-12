Secreto público

Andrés Manuel ya es precandidato. No necesitó más para estar en la antesala. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena solo tendrá que ratificarlo en asamblea el 18 de febrero próximo, para que, abastecido, continúe navegando. Es su último barco.

En su ofrecimiento López Obrador ha dicho que aspira a un Estado “democrático de derecho” Espera convocará al pueblo para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Promover el desarrollo en todo el territorio nacional. Descentralizar el gobierno federal. Rescatar al campo y sus pobladores del abandono y la pobreza, con prioridad a los pueblos indígenas.

Atender la grave problemática del sector energético mexicano, es otra de sus preocupaciones. Promover el desarrollo económico y el fortalecimiento del mercado interno, además no aumentar los impuestos ni la deuda pública, cabe en su proyecto de nación.

Garantizar a los jóvenes el derecho al estudio y al trabajo. Aumentar al doble la pensión para los adultos mayores. Garantizar la educación gratuita en todos los niveles escolares y dejar sin efectos las medidas establecidas por la mal llamada reforma educativa y dar atención a las causas económicas y sociales que han incidido en la violencia, son otros de los temas en la agenda compromiso del precandidato de Morena.

López Obrador, está a la cabeza de las encuestas presidenciales como sucedió en 2006. En 2012 fueron otras las circunstancias. En la actualidad los mexicanos están más desencantados, quienes asumieron la responsabilidad ejecutiva, causaron más decepción que esperanzas para una vida con mejores perspectivas. El peligro para México, no era él y si se puede reconstruir al país.

Aún es temprano para saber si la publicidad como en 2012 y la aversión de quienes detentan el poder logran los efectos que alcanzaron cuando el tabasqueño fue presidenciable en las dos ocasiones anteriores.

El barco ya zarpó. Navegará en aguas turbulentas. Pero, ¿qué más le puede pasar a México, si los políticos actuales han vendido el petróleo que alguna vez perteneció a la nación? ¿Si el territorio es propiedad de la narcoviolencia? ¿Si la marginalidad es ofensiva y lesiva para la humanidad? ¿Si cada vez los casos de corrupción son tan descomunales que ya no sorprenden? ¿Si a pesar la preocupación nacional e internacional por la militarización del país, se aprueba una ley para enfrentar una guerra que ya está perdida?