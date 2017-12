PRI, PANAL y Verde registran su alianza ante el INE

Ciudad de México l Los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza registraron ante el Instituto Nacional Electoral la coalición “Meade Ciudadano por México”, con la cual irán en conjunto en 133 distritos electorales para diputados federales y 32 de las 64 candidaturas para senador.

Al registro acudieron Enrique Ochoa, Carlos Puente Salas y Luis Castro, líderes del PRI, PVEM y Panal respectivamente, quienes coincidieron en que José Antonio Meade Kuribreña es la opción porque como funcionario público ha trabajado con eficacia y honradez durante más de dos décadas.

El presidente del PRI aseguró que esta alianza es porque entre los tres partidos tienen coincidencias ideológicas, y que van a ganar porque cuentan con el mejor candidato no sólo a la presidencia, sino a las diputaciones y senadurías.

“El propósito fundamental de esta coalición es llevar a Pepe Meade a la presidencia de la República. Nosotros hacemos las alianzas por el bien de México, no por una visión mesiánica. Nos aliamos porque compartimos la idea de que México puede ser una potencia”, aseguró.

Ochoa Reza pidió al INE garantizar la equidad en la competencia electoral, al tiempo de garantizar que el PRI y sus aliados van a tener una campaña con propuestas y trasparentes, respetando a las leyes electorales.

Por su parte, Puente Salas aseguró que la coalición “Meade Ciudadano por México” es la propuesta para dar seguridad y salud a los mexicanos, con un candidato que no tiene cola que le pisen, con un ciudadano de cuerpo entero.

En su oportunidad, Luis Castro recordó que es la primera vez que Nueva Alianza participa en una elección presidencial en coalición, y lo hacen porque José Meade recoge los principios de Nueva Alianza, principalmente en materia de educación y derechos humanos, y no es un salto al vacío como proponen otros candidatos.

“Debemos trabajar para recuperar para recuperar a esa ciudadanía enojada, de sumar a esa ciudadanía que quiere participar, porque en este proceso electoral está en juego el futuro que queremos seguir”, aseguró el líder turquesa.

Benito Nacif Hernández, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, dijo que el INE tendrá 10 días para analizar los documentos entregados de la coalición para verificar si cumplen con los requisitos de ley para que en caso de que así sea; una vez que sea avalada la coalición en comisión, pasa al Consejo General para votación. (Fuente/El Sol de México)