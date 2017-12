Exigen socios del Conejobus Tuxtla seis meses de sueldo

Rodolfo Flores/Agencia ReporteCiudadano l Tras la desaparición de la Ruta 1 en Tuxtla Gutiérrez y con la supuesta modernización del transporte en la capital chiapaneca, los socios del sistema de transporte conocido en Tuxtla como “Conejobus” lamentaron el abandono del que han sido objeto.

Los socios señalaron que desde hace seis meses no han recibido el pago correspondiente como socios tras haber cedido sus derechos de la extinta Ruta 1.

Actualmente son 127 socios a quienes les adeudan 13 millones de pesos por estos seis meses de salarios, además de que la situación ha llevado al borde de la extinción del “Conejobus” pues de las 90 unidades que iniciaron, únicamente quedan 27.

Toda esta situación ha perjudicado seriamente a la población que necesita del transporte, lamentablemente, la falta de interés, la mala administración y el abandono del mismo lo mantienen al borde de la desaparición.

José Alfonso Rincón Gumeta representante de los socios lamentó que la publicidad que el gobernador del estado Manuel Velasco Coello se hace en medios nacionales es mentira, y la muestra está en la situación de los socios, de las constantes manifestaciones, así como la toma del palacio estatal, el cual es tomado casi a diario.

“Sería importante que se diera a conocer en el plano nacional, la situación que padece Chiapas, no hay servicios médicos, hay toda una serie de conflictos y el saque del estado es descarado”, expresó.

Subrayó que el proyecto del transporte “Conejobus” era bueno, desafortunadamente el ex gobernador Juan Sabines lo utilizó para llenarse las bolsas, junto con el proyecto del biodiesel, sin embargo la opacidad de Manuel Velasco, es muestra de la complicidad en estos fraudes millonarios.