Egresa la segunda generación del Curso “English For Young Learners”

Capacita la Facultad de Lenguas Tuxtla a los infantes de 10 a 13 años

Autoridades universitarias hicieron entrega de las constancias por la culminación de estudios a los niños de la segunda generación 2015-2017, del Curso “English For Young Learners” (EFYL), que oferta la Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla (FLT), de la Universidad Autónoma de Chiapas.

En este marco, la directora de la Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla, Mónica Miranda Megchún, indicó que esta generación, representa un importante logro para la comunidad universitaria, pero también una gran satisfacción para los padres de familia y los graduados.

“English For Young Learners es un programa que ofrece a los niños de entre 10 y 13 años de edad, la oportunidad del aprendizaje del idioma Inglés como lengua extranjera, al mismo tiempo, prepararlos de acuerdo a los estándares del Marco Común Europeo de referencia, en los niveles o programas ofrecidos por el Departamento de Lenguas de la Facultad”, sostuvo.

Añadió que su objetivo es que el alumno alcance de manera competitiva el nivel B2 de acuerdo al Marco Común de Europeo de Referencia, que le permitan desenvolverse en cualquier situación comunicativa en el idioma inglés.

En tanto, con la representación del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, asistió la directora de Servicios Escolares, Rocío Moreno Vidal, quien señaló que la Facultad de Lenguas está comprometida con la Responsabilidad Social, dictada en el actual Proyecto Académico 2014-2018, en la cual a través de la extensión y la vinculación, responde a la demanda de la niñez de la sociedad chiapaneca en relación al aprendizaje de una lengua extranjera.

De igual forma, felicitó a los padres de familia por la confianza otorgada hacia la Facultad de Lenguas y por el apoyo incondicional que han brindado a sus hijos, en las metas que se trazan.

“Tenemos la plena seguridad de que continuarán con esta maravillosa aventura del aprendizaje de una lengua, seguramente los retos serán grandes, pero ustedes son capaces de alcanzar las metas, acompañados de sus padres”, acotó.

Cabe mencionar que el programa English For Young Learners consiste en seis niveles de 100 horas semestrales, durante este tiempo el alumno aprenderá habilidades del idioma meta que le permitan desenvolverse en situaciones comunicativas que así lo requiera.

Las clases son de 7 horas y media semanales, cada sesión son de una hora y treinta minutos; incluyendo una clase temática, en la cual los alumnos pueden aprender de diferentes temas y áreas como Ciencias, Sociales, Artes y Música entre otros.

A esta ceremonia asistieron además, el coordinador de los cursos intensivos de la Facultad de Lenguas y secretario Permanente Junta de Gobierno, Gerardo Chávez Gómez; el secretario Administrativo de la FLCT, José Benito Morales Cruz; la coordinadora del Centro de Auto-Acceso, Delia del Carmen Amezquita Barrientos y el coordinador de Cursos EFYL, Jorge Armando Solís Rodríguez, entre otras personalidades.