Pide Ku’untic a CIDH desactivar a grupo paramilitar

Resolver a fondo el conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitán y San Pedro Chenalhó

María de Jesús Peters/Tapachula l El Centro de Derechos Humanos Ku’untic demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolver a fondo el conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitán y San Pedro Chenalhó, desactivar el grupo paramilitar que ha provocado el desplazamiento de más de cinco mil indígenas tzotziles, así como fincar responsabilidad a quienes por acción u omisión propiciaron su actuación.

En un comunicado, el Organismo No Gubernamental recordó que este centro ha denunciado públicamente la existencia y la acción de este grupo paramilitar desde febrero de este año, sin que el gobierno de Manuel Velasco Coello actúe al respecto.

Abunda el documento, que el grupo paramilitar que ha provocado el desplazamiento de hombres, mujeres, niños y adultos mayores, y que mantiene cerrada la carretera que comunica de Chalchihuitán con San Cristóbal de las Casas, es también el responsable del desarraigo desde el pasado 26 de mayo del 2016, de 248 familias del ejido Puebla, del municipio de San Pedro Chenalhó.

Refiere que las medidas precautorias solicitadas desde el pasado 12 del presente mes, para salvaguardar la integridad física y la vida de las personas desplazadas; fueron ineficientes por parte del gobierno de Chiapas.

“El riesgo sigue siendo inminente y urge la intervención de una instancia internacional de derechos humanos que verifique que las medidas que se adopten sean suficientes y eficaces para garantizar la vida y la integridad física, en particular, de todas las personas desplazadas, y en general, de todos los pobladores de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó que pudieran estar en riesgo”.

Por lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza la situación de desplazamiento forzado de indígenas de Chalchihuitán y Chenalhó.

