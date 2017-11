Al Son el texto

Tina Rodríguez

No son pocos los que son sorprendidos con los adeudos de tenencias anteriores a la fecha en que esta se eliminó.

Desde luego que deben liquidarse o de lo contrario no podrán contar con tarjeta de circulación vigente y permanente o reemplacar en caso de perder la lámina; por ahí volvió a aparecer brevemente ese manipuleo de que se reactivaría en el presente periodo la tenencia vehicular, algo que pudo haberse pensado desde las esferas financieras del estado quebrado y paupérrimos en el que vivimos, pero que en realidad no significan lo suficiente para suplir la reducción federal que se va a registrar este año entrante que oscila en los mil 200 millones de pesos que, aunado a los 5 mil del año fiscal anterior ya versan 6 mil menos que lo recibido en 2016.

Recuerdan que, el hoy aspirante priista dijo que en los estados tienen que ponerles atención a los municipios: el saqueo que se hace en estos es pesado, año con año, por cientos de ayuntamientos se endrogan, están colgados, y sus recursos menguados y en Chiapas eso no es la excepción.

Y como se dice, si se demoran en el pago de intereses y de comprobaciones, solo son sujetos de multa, pero al erario, no a los malos funcionarios que no cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones, y hay los alcaldes que no acatan nada, ni los fallos laborales: multas nunca pagadas, recargos y gastos de ejecución de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 aún pendientes.

Al Son que me toquen

Ya hay muchas cosas del siglo pasado que van a dejar de ser emblemáticas: lo mismo pasó en el brinco del siglo XIX al XX, cuando las leyes de reforma fueron borradas por la constitución del 17 y así, no es que dejaran de ser cruciales en la historia, sino que quienes vivieron en ese tiempo generacionalmente empezaron a desaparecer y así, pasó con la revolución –que solo mantuvo viva el PRI- ante otros eventos de mayor intimidad social como el 2 de octubre que también, no mereció aquello de “no se olvida”, aun se le explique a las nuevas generaciones.

Hace unos días cumplió un año de muerto Fidel Castro y para muchos pasó de largo, incluso para las izquierdas en México.

Así es el paso del tiempo y desde luego la desinformación, el perder el tiempo horas en las redes siendo instrumento de ellas y no como uso posible de conocimiento.

Miles de jóvenes están en esa situación, y se debe advertir.