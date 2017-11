A 20 años, Acteal es una herida abierta

San Cristóbal de Las Casas (apro) l A casi 20 años de la masacre de Acteal, donde fueron asesinadas 45 personas entre hombres, mujeres y niños, Guadalupe Vázquez Pérez aún recuerda cómo asesinaron a machetazos y balazos a su padre, su madre, a sus tres hermanas, su abuela y su tío.

Con 30 años de edad actualmente, la joven recuerda aquella ocasión en que su madre y su padre hicieron todo lo posible por protegerla hasta el último momento. Los criminales arrasaron con la mayoría de los pobladores de ese campamento de desplazados miembros todos de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal,

“Nos dicen que ya perdonemos, pero no podemos perdonar, porque perdonar para nosotros es olvidar el pasado y lo que ocurrió es algo que nunca vamos a olvidar”, dice la mujer que tenía 10 años cuando ocurrió aquel crimen que se dio, dice, en el marco de la contrainsurgencia del gobierno federal.

Lupita, como todos le dicen a la joven mujer indígena, ha denunciado en cuanto foro se le presenta el crimen de Acteal que ha quedado en la impunidad, pues ninguno de los autores materiales e intelectuales está preso. Todos fueron liberados.

“Esa fue la estrategia del gobierno, simular la justicia, hacer como que castigaba a los responsables, a los paramilitares, pero en realidad nunca tuvo esa intención, poco a poco los fueron liberando a todos, por lo que nosotros ya no creemos en esta justicia”, asevera Lupita.

En el marco de la presentación del libro “Acteal: Resistencia, memoria y verdad, un estudio psicosocial de los antecedentes, factores asociados al hecho y manejo de la emergencia, consecuencias psicosociales e impacto colectivo de la Masacre de Acteal”, Guadalupe Vázquez rememoró aquella tragedia que acabó con su familia.

En la presentación también estuvo Vicente Jiménez Sántiz, jTatik Vicente, como le dicen al mayor de ese pueblo tzotzil que sufrió la masacre, y quien es el presidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Reseñaron que todos fueron masacrados por un grupo de paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó, durante el contexto de guerra de contrainsurgencia como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, diseñado por el Estado mexicano y encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León.

“En realidad no fue solo con un mes de anticipación sino siete meses antes que estuvimos dando la señal de alarma, nada más para que el entonces secretario de Gobernación dijera que era imposible prever lo que pasó”, dijeron Las Abejas de Acteal.

Recordaron que a un mes de la conmemoración de los XX años de Acteal y de la celebración de los XXV años de Organización, están preparados para compartir e intercambiar con otras mujeres y hombres que también luchan contra el olvido y trabajan por la memoria y la Otra Justicia.