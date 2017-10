Rumbo político

Victor M. Mejia Alejandre

Cuando la necesidad aprieta no hay más que recurrir a las casas de empeño que por cierto tanto abundan hoy en Chiapas, en nuestra entidad donde la economía gubernamental no es muy boyante y si tiene grandes carencias que hoy son muy notorias en las finanzas públicas, donde hay deudas por miles de millones de pesos y por lo que se dice no hay forma de pagarla.

Pero a pesar de lo que tanto se pregona de que Chiapas esta endeudado de por vida, lo cierto es que nuestra entidad de acuerdo con el Sistema de Alertas que publicó la Secretaria Hacienda y Crédito Publico derivado de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en su propio Reglamento el cual consiste en clasificar “en un semáforo” el nivel de endeudamiento de los estados: sostenible (verde), en observación (amarillo) y elevado (rojo).

Y Chiapas no aparece en el rojo, ni en el amarillo, está en la clasificación verde junto con 19 entidades con endeudamiento sostenible porque sus ingresos son superiores a su deuda, en algunos casos sus ILD triplican el monto de deuda como es el caso Campeche, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Yucatán. Esta veintena de estados podrá incurrir en un endeudamiento adicional máximo equivalente al 15 por ciento de sus ILD. (Financiero julio 2017)

Por lo que es factible gobierno que el gobierno de Manuel Velasco Coello solicite uno o varios préstamos luego de que el pleno del Congreso del Estado aprobó este 01 de octubre, en la primera sesión ordinaria de este periodo legislativo, la iniciativa de decreto por el que se autoriza al gobierno contratar uno o varios financiamientos para ser destinados a sufragar contingencias generadas por fenómenos naturales y claro para cubrir otros adeudos que ahogan financieramente al gobierno.

¿Los detractores tienen acaso otra alternativa que sirva para aliviar la crisis financiera del estado? Pues que la expongan y que nos dejen de estar espantando con la cobija del muerto del endeudamiento de Chiapas, así las cosas.

Ampliar fondos para la reconstrucción pide Emilio Salazar Farías

Emilio Salazar Farías, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la XVI Reunión Ordinaria hizo una petición inicial de un fondo para la reconstrucción que era urgente, hasta ese momento, de 30 mil millones de pesos para poder atender los estados que en ese momento estaban afectados, refiriéndose a Chiapas y Oaxaca.

Por lo que ahora se hace necesario ampliar el fondo para los afectados por los sismos que hoy no solo tienen las necesidades de siempre, y muchos ya no tienen ni siquiera esperanza de que mañana puedan despertar en su casa, duermen en una colchoneta en un albergue, comen de una despensa que algún día se va a terminar y sobre todo quieren rehacer su vida y pensar que tienen un futuro, así la cosas.

Congreso.

El diputado Eduardo Ramírez Aguilar, aseguro que aproximadamente 250 millones de pesos será el ahorro del financiamiento de partidos políticos que ahora será destinado para la reconstrucción de daños y apoyo a damnificados tras el sismo en Chiapas.

Con este ahorro –dijo- podremos tener una mayor celeridad en la solución de esta emergencia que perjudicó el patrimonio de muchas familias, pues hay más de 50 mil viviendas dañadas en el estado.

La diputada Dulce María Rodríguez Ovando al manifestarse a favor de la Iniciativa de Ley de Adopción para el estado de Chiapas afirmo que la misma tiene como objetivo velar por el interés superior de la niñez, garantizando sus derechos en materia de alimentación, salud y educación”, Durante su participación en tribuna, la presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez destacó –entre otros puntos- que la Ley de Adopción establece los lineamientos y mecanismos legales que deben aplicar las instituciones, estableciendo para tal efecto el Consejo Técnico de Adopciones como órgano colegiado del Sistema Integral de la Familia.

El titular del Poder Legislativo del Estado de Chiapas Willy Ochoa destaco diferentes puntos respecto al fondo de financiamiento aprobado el pasado domingo primero de octubre, del que dijeron, será auditado por la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública como marca la ley anti corrupción.

Municipios

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, realizó la toma de protesta de los integrantes del Comité de Información, Geografía y Estadística Municipal, que tiene como objetivo, fijar las reglas, lineamientos, basados en una información real y puntual, para que como gobierno y como sociedad se puedan plantear acciones conjuntas y viables, con una plataforma de información adecuada que permita avanzar en el desarrollo de la ciudad… allá en Tapachula Como parte del programa de mantenimiento al sistema de alumbrado público instruido por el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, cuadrillas del Departamento Alumbrado y Bacheo del Ayuntamiento, iniciaron la rehabilitación de luminarias en la 25ª Calle Oriente, entre Central y 11ª Avenida Norte… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 961 11 714 19 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia