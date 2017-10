Plantea Aguilar Bodegas retornar a antigua forma de gobernar

José Luis Castillejos Ambrocio l El ex senador José Antonio Aguilar Bodegas planteó hoy “retornar” a la antigua forma de gobernar, de cara al pueblo, en un marco de diálogo permanente, comunicación y concertación política a fin de garantizar la gobernabilidad de Chiapas.

En diálogo con la Asociación de Columnistas Chiapanecos, el ex alcalde de Tapachula y ex diputado Federal se mostró optimista con el futuro del Estado e insistió en que se debe volver a la raíz, con un gobierno coherente, que atienda las necesidades sociales y que rescate la credibilidad política de la sociedad.

De esa forma, el todavía secretario del Campo de Chiapas, que entre el jueves y viernes concluye la entrega-recepción del cargo, indicó, se podrá superar la irritabilidad social que existe sobre una clase política que ha generado una especie de descomposición social.

El prominente político chiapaneco refrendó su absoluto respeto a la Ley Electoral que aplica el INE y comentó que al margen de lo que venga es optimista con los cambios que vendrán en breve.

“No hemos desarrollado económicamente el Estado”, admitió al plantear afrontar los retos, aprovechando el gran capital humano. “Necesitamos retomar todo, volver a la raíz, con un gobierno que tenga un acercamiento con la sociedad civil”.

Es urgente, expresó, recuperar Chiapas de la grave crisis en que lo dejó el anterior gobierno de Juan Sabines Guerrero. “No se ha logrado recuperar el estado por coyunturas internas y externas”.

Respecto a su permanencia o retiro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó una seria advertencia: “Si dentro del PRI no hay piso parejo me divorcio de la dirigencia pero no de la militancia priísta, ya que no se puede estar por encima de esta”.

Auguró, bajo la actual dirigencia priísta, una catástrofe en las elecciones del 2018, situación que se lo expresó al presidente nacional del partido tricolor Enrique Ochoa Reza.

Respecto a la dirigencia del PRI en Chiapas consideró ilegal la permanencia de Julián Nazar pero insistió en que transitará dentro de las reglas legales para no caer en opacidades. Hubo irregularidades en esa designación del dirigente estatal, situación que permitiría que los registros para candidatos a los diversos cargos sean de manera ilegal y que puedan ser impugnados.

Rechazó tener documentación que pruebe supuestos desvíos millonarios por parte del ex dirigente estatal Roberto Albores Gleason de las arcas de ese instituto político aunque dijo que existen versiones de que habrían unos siete millones de pesos sin comprobar.

Respecto a su eventual participación en las elecciones del 2018, Aguilar Bodegas expresó que no es “delfín” político del actual gobernador Manuel Velasco Coello. “Él tiene su visión sobre la coyuntura y sus circunstancias.

Espero que el gobernador conduzca un proceso democrático y equitativo”, indicó el dos veces dirigente estatal priísta quien dijo que tiene el pleno derecho de participar en los comicios del próximo año.

Señaló que su renuncia al cargo de secretario del campo, que corre a partir del jueves o viernes próximo, dijo que es para buscar su inclusión en un movimiento con la sociedad civil. El 2018 será un parteaguas en la historia política moderna pero dijo que hay que respetar los tiempos electorales ya que la determinación de alguna candidatura será en enero próximo.

Para el proceso electoral 2018 el PRI se le viene una catástrofe partidistas, no por intereses políticos de los actores, sino por las irregularidades legales en las que se encuentra el partido; así lo dijo José Antonio Aguilar.

Para los priístas que estén dando brincos de alegría con la expresión mediática de Aguilar Bodegas sobre su intención de contender por la gubernatura por el estado de Chiapas por el Partido Revolucionario Institucional, tendrán que poner sus barbas a remojar, pues la militancia ha permitido que el Revolucionario Institucional hoy navegue con bandera ilegal.

Aguilar Bodegas sin lugar a dudas es un hombre experimentado y conocedor de los problemas que le aquejan a los chiapanecos, sin embargo él ha expresado que al no haber piso parejo, se vería obligado a dejar e incluso renunciar al partido al que se debe.

Dentro de las irregularidades marcadas por el hasta hoy priístas, es la designación de Julián Nazar como diligente del partido en el estado, situación que permitiría que los registros para candidatos a los diversos cargos sean de manera ilegal e impugnables, por lo que el PRI hoy se encuentra vulnerable ante las leyes electorales, esto con pleno conocimiento de Enrique Ochoa Reza diligente nacional del Revolucionario Institucional a quien le ha manifestado personalmente.

Aguilar Bodegas dijo también que no hay documentación que pueda comprobar el desvío millonario que salió a relucir por parte de Roberto Albores Gleason, sin embargo está convencido que las irregularidades existen y de lo que sí tiene conocimiento es que las instancias electorales tiene una sanción para el PRI de por lo menos 7 millones de pesos, que son los que tendrá que comprobar en qué se ejecutó siendo dinero de prerrogativas y desde luego devolverlos.

