En el escenario nacional, se muestran muy unidos, determinados, coincidentes en todo, y sus respuestas son al unísono, y con todo eso, algo falta, que todavía hay escépticos que dudan que esa unión fructifique en una alianza opositora real, es decir de contundencia nacional.

Ricardo Anaya, presidente del PAN; Alejandra Barrales, presidenta del PRD y Dante Delgado, presidente del MC, enseñan su propósito común de ir juntos en la elección presidencial del 2018, pero no solo eso, sino también ganarla.

Muestran mucha seguridad.

Solo hay una problema, visible incluso en nuestra entidad chiapaneca, en la que esas fuerzas, no se ven en acercamiento, menos en coordinación; hay entidades como Michoacán y Morelos, en la que los gobernadores perredistas, Silvano Aureloes y Graco Ramírez, respectivamente, demandaron que no se de dedazo, en tanto en Veracruz, el polémico Miguel Ángel Yunes señaló que “prefiere no hablar de eso”, por hablar de éstos tres mandatarios que tienen aspiraciones para la candidatura presidencial.

En Chiapas tenemos ese ejemplo, o más bien ninguno: hay total silencio por parte de sus dirigentes, en torno al tan mencionado Frente Opositor.

