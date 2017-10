Ángel con Diabluras

Pedro Gómez Bahamaca es prácticamente el dirigente de la sección 7 del SNTE.

Se impuso con cerca de mil votos y ya es el relevo de Adelfo Alejandro Gómez y ahora a trabajar por todas las corrientes, serán cuatro años que don Pedro lleve las riendas de la dirigencia.

Lo que está ocurriendo en el Centro de Convenciones del Poliforoum, es la designación o acreditación de carteras no otra cosa.

Ver, leer para creer. Qué lectura le damos que el poblano y chaquetero de la política nacional como es Manuel Bartlett Díaz haya recomendado ayer a José Antonio Meade Kuribreña no ser “candidato del PRI a la presidencia y quedarse en Banxico”.

Si, leyó usted bien, este señor que juega a la amnesia de los mexicanos. Como si no supiéramos que cuando fue Secretario de Gobernación y tenía bajo su poder la autoridad electoral del país, se hizo pendejo, y cayó el sistema en beneficio dicen de Carlos Salinas de Gortari. Pero ahora ya lo santificó Andrés Manuel.

El poblano se fue a los brazos del PEJE, y el Senador del PT se siente con dotes de democracia y lanzó tan temeraria petición, yo creo que AMLO lo mandó a decir eso, porque el Secretario de Hacienda y Crédito Público es y será un candidato difícil de derrotar y eso ya lo deben tener procesado los seguidores del dueño de la “Chingada” de ahí su desesperación por desacreditar al que ya detectaron será el candidato del PRI y buena parte del PAN.

Desde la óptica del ex priista hoy morenista y petista, de Bartlett; México no va a “Votar por un partido que es repudiado en el país, por corrupto y con malos resultados en materia económica”. ¿Se mordería le lengua este personaje de la cuarta edad y dinosaurio de la política? Yo creo que por supuesto que sí. Dijera la chimultrufia.

Pienso que sí, que si les mueve el tapete PEPE TOÑO MEAD, y se los va a vacunar, por eso creo que cuando argumentan que PEÑA está débil, difiero de esa apreciación porque el Presidente de México ha demostrado ser pragmático y no dejaran que le coman el mandado, y menos el próximo año. Y se los va a vacunar.

Y el que dio pena ajena es el senador antes del PRD hoy de MORENA, Zoé (La brujita) Robledo Aburto pues en la Cámara Alta cuestionó al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ¿Secretario por quién votó usted en el 2012 a la Presidencia? Y Pepe Toño le respondió, “No debo responder porque el voto es secreto pero va para usted mi respuesta, voté por el Presidente Enrique Peña Nieto”. Tómala que está lloviendo.

Imagínese a un abuelo (Manuel Bartlett y a un bebe saurio Zoè) que los hayan mandado a atacar al Secretario de Hacienda está más que cantado que ya detectaron al candidato del PRI y los puso a temblar.

Alumnos, maestros, directivos y padres de familia se organizan para continuar con las clases en la escuela Rodulfo Figueroa.

La barda perimetral de la escuela primaria ha sido ya demolida y en breve edificaran una nueva.

Se han tomado medidas pertinentes para que al menos 400 alumnos reciban clases en salones seguros, nos dijo Ereín Cruz Padilla, Director del Plante, Hicimos las gestiones necesarias después del terremoto que tuvimos el 7 de septiembre para que pudiera demoler la barda de nuestras escuelas ya que presentaba un riesgo muy alto no solamente para la comunidad estudiantil sino para los que transitan por ella”.

Se han sellado las áreas de trabajo para que los alumnos no se acerquen al lugar,

“Nos informaron que estamos dentro del Fonden entonces yo espero que no tarde mucho para que puedan construir la barda”.

Un poco tarde, pero importante que la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, haya lanzado un comunicado a través del Instituto de Comunicación Social del Gobierno del Estado, para aclarar que no habrá recorte de aguinaldos para los trabajadores.

Y aunque es de sobra saber que eso era y es imposible ya que el aguinaldo es autorizado desde el paquete de egresos (un año antes) que avalaron en el Congreso del Estado, resulta que mentes perversas hicieron circular que no habría tal.

Pero se olvidan que no te pueden quitar las conquistas logradas; pueden aumentar dinero a tus beneficios, pero jamás reducirte y entonces es mejor no hacer caso a los agoreros del desmadre como algunas vacas del periodismo que dieron por buena información falsa.

El pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura en el Congreso del Estado, aprobó el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como a la Procuraduría Federal de Consumidor, a realizar diversas acciones para la Recuperación y Reconstrucción del Estado de Chiapas por los daños ocasionados por el sismo de 8.2 grados del pasado 07 de Septiembre.

El documento fue presentado por las y los diputados que integran la Comisión Especial para dar Seguimiento al Cumplimiento de la Aplicación de los Lineamientos de Operación del Fondo de Desastres Naturales, para la Reconstrucción de los Daños Ocasionados por el Sismo de 8.2 grados ocurrido el 07 de Septiembre.

En la sesión ordinaria, encabezada por el diputado Willy Ochoa presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado también se aprobó el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Seguridad y Procuraduría Federal de Protección Ambiental, a realizar diversas acciones derivadas de la tala de árboles y su comercialización ilegal, presentado por el diputado Santiago López Hernández, presidente de la Comisión de Bosques y selvas y el diputado Willy Ochoa.

Durante la sesión se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el honorable ayuntamiento de Salto de Agua, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 17 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad.

En asuntos generales abordaron tribuna las diputadas: Fabiola Ricci Diestel del Partido Acción Nacional quien exhortó a generar una gestión integral de riesgos; la diputada María Elena Villatoro Culebro del Partido Chiapas Unido con el tema procesos electorales 2018, y la diputada independiente Raquel Sánchez Galicia quien abundó sobre la Iniciativa que presentó en materia de transporte.

Gracias por el favor de su atención comentarios a conejorapidos@hotmail.com.