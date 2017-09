Se desplomó iglesia en Lázaro Cárdenas, Cintalapa, la tarde de este martes

Las réplicas del sismo la derrumbaron

Ante las más de mil 350 réplicas del sismo de 8.2 del siete de septiembre, que se habían registrado hasta la tarde de este martes, se desplomó la iglesia de San Isidro Labrador de la comunidad Lázaro Cárdenas del municipio de Cintalapa.

El desplome de la construcción se registró a eso de 16:00 horas, luego que por el sismo de la noche del jueves de la semana anterior había quedado seriamente fisuradas en su estructura.

Lo sucedido por las réplicas del sismo de mayor magnitud que se ha registrado en los últimos 100 años en México, generó más temor entre la población cuyas viviendas quedaron con fisuras.

Se dio el desplome de la hermita en el momento en que el gobernador Manuel Velasco Coello se encontraba en otro punto de la colonia, en el campo número uno, entregando la ayuda humanitaria a las familias que resultaron daminificadas por el terremoto.

No obstante, el mandatario no se acercó a ver los hechos, pero fue informado oportunamente, toda vez que por medio de un dron pudo ver a distancia como quedó lo que era la iglesia.

En voz de los ciudadanos de esa comunidad, Juan Vázquez sostuvo que por las condiciones que guardan sus viviendas muchas familias no las están ya habitando, se han ido a refugiar con algún familiar o se quedan bajo galeras o árboles.

Como resultados de las afectaciones del sismo, anotó que una vivienda recíen construida de dos niveles, la planta baja fue tragada por la tierra. Afortunadamente no estaba ocupada todavía por el propietario Neín Cruz Toledo y su familia.

En su caso particular, sostuvo que su vivienda está cuarteada en las cuatro esquinas, por lo que ya no la están ocupando y están en apuros para volver a tener un techo donde vivir. ASICh