Pide seriedad en la evaluación de edificios públicos

José Ángel Gómez Sánchez l La Secretaria General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Magda Elizabeth Jan Arguello pidió a los trabajadores participar con seriedad en la evacuación de los edificios públicos cuando suena la alerta sísmica, “Ahorita es prioritario participar cuantas veces suene la alerta para buscar el sitio seguro, y que no haya sorpresas”.

Y es que ayer a las nueve quince de la mañana, justo cuando se realizaba el homenaje al lábaro patrio en el interior de la presidencia municipal sonó la alerta sísmica, “Por eso es necesario que todos sigamos los protocolos de prevención y de seguridad, tanto en las familias, escuelas y centros de trabajos”.

La funcionaria explicó que todos los edificios donde el Ayuntamiento tiene oficinas han sido revisados y valorados (incluido el palacio municipal, edificio Valanci, Dif municipal) “Incluso tiene dictámenes eso se hizo los primeros días después del sismo del siete de septiembre, por eso insisto que, aunque a veces parecería un poco tenso hay que evacuar cada que suena la alerta sísmica, no agarrarlo a broma porque esto es algo muy serio. Hay días que puede sonar diez o quince veces y bueno sin que entremos en pánico debemos hacer caso de alguna emergencia”.

Jan Arguello informó por otra parte que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado tiene problemas para abastecer normalmente a las familias tuxtlecas, “Es que hay mucha turbiedad que no permite una tarea adecuada”.

“En la planta de rebombeo los pájaros tampoco estamos bien, no hay desabasto pero no podemos decir que la entrega de agua esta irregular porque ya hay un acuerdo con Conagua para actuar lo más pronto posible y no esperar a que lleguen los recursos del FONDEN porque a veces pensamos que el dinero llega inmediatamente y no es así”.

Además dijo que hay atención en el camino a Copoya, “Se trabaja con SOPYC de tal manera que todos los temas de seguridad de las personas se están atendiendo y pedirle que cuando haya una indicación de las autoridades no es por capricho o necedad, no es que queramos negar el paso o el acceso a ciertos lugares donde prevalece la inseguridad y hay que estar atentos”.

Related