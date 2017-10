MUERENDOS POLICÍAS EN INTENTO DEDESALOJO; 26 LESIONADOS: SSYPC

Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de las Casas l Dos policías murieron y 26 resultaron lesionados -18 por arma de fuego- al ser emboscados por indígenas de la comunidad de El Aguaje, durante un fallido desalojo carretero, a la altura de esa comunidad, situada a pocos kilómetros de esta ciudad, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,

En un comunicado, agregó que los uniformados estatales y muni- cipales acudieron a las 10 horas de este viernes con equipo antimotín y desarmados a desalojar a los in- conformes, pero “fueron agredi- dos arteramente con proyectiles de arma de fuego, piedras y palos”.

Dijo que murieron dos agentes, cuyos nombres no dio a conocer, 18 resultaron lesionados por ar- mas de fuego y ocho por objetos contundentes.

Otras fuentes comentaron que antes de que los uniformados lle- garan a El Aguaje, los pobladores derribaron un árbol que cayó so- bre uno de los camiones pesados de la policía lesionando a varios de ellos.

Los pobladores de El Aguaje, comunidad colindante con la 31 Zona Militar, ubicada en Rancho Nuevo, iniciaron un bloqueo so- bre la carretera Panamericana para exigir que se les autorice partici- par en la administración del cen- tro ecoturístico denominado Gru- tas de Rancho Nuevo, en manos de otros grupos.

El gobierno de Chiapas conde- nó “enérgicamente las agresiones de que fueron objeto” los policías estatales y del municipio de San Cristóbal de las Casas, quienes “en cumplimiento de los protoco- los de actuación y de respeto a los derechos humanos, acudieron des- armados al lugar del bloqueo”.

El secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó en un comunicado que desde que co- menzó la disputa de las grutas, “el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, con el acompañamiento de la Secretaría General de Go- bierno, inició una mesa de diálo- go para atender las peticiones de los inconformes, pero al agotarse porque fueron rechazadas las pro- puestas, los indígenas bloquearon la carretera.

“A pesar de esta acción, el gobierno del estado intentó dialogar nuevamente con este grupo para exhortarlos a no impedir el libre tránsito en esta importante vía de comunicación, por lo que ante la negativa se inició un operativo de desalojo, en el que elementos de la policía fueron emboscados y recibidos con disparos”, agregó.

Related