Gobierno de Velasco y DIF Nacional constatan que ayuda llegue a familias

Verifican que ayuda humanitaria enviada por las y los mexicanos llegue a familias indígenas DIF Nacional refrenda apoyo a Chiapas Supervizan que viviendas, escuelas y edificios de valor histórico afectados hayan sido censados para su reconstrucción

En el municipio de Zinacantán, el gobernador Manuel Velasco Coello, su esposa Anahí de Velasco y la directora del Sistema DIF Nacional, Laura Barrera Fortoul, supervisaron que la ayuda humanitaria enviada por las y los mexicanos se entregue a las familias indígenas en propia mano, y verificaron que las viviendas, escuelas y edificios de valor histórico afectados hayan sido censados para su reconstrucción.

En la cabecera municipal, donde según datos preliminares de Protección Civil existen mil 86 viviendas afectadas, recorrieron casa por casa y escucharon testimonios de hombres y mujeres que vieron dañado su patrimonio.

Al respecto, el mandatario indicó que lo primordial es evitar más decesos, por ello, dijo que el primer paso fue evacuar a las personas de sus viviendas colapsadas, para brindarles inmediatamente atención médica y alimentación, así como colchonetas, agua y productos de aseo personal.

Subrayó que la etapa de emergencia aún no se ha terminado, pues hasta el momento se han presentado más de mil 600 réplicas, por lo que exhortó a la población a seguir las medidas preventivas del Sistema de Protección Civil.

“Afortundamente en el muncipio de Zinacantán no tenemos ninguna persona que haya perdido la vida y eso es lo más importante. Tenemos que seguir las medidas preventivas y continuar en estado de emergencia y alerta que ha marcado Protección Civil. Se van a seguir realizando los censos en las comunidades y hogares afectados”, manifestó.

Luego de hacer una verificación minuciosa de las afectaciones que sufrió la iglesia San Lorenzo Mártir, Velasco Coello señaló que buscará la manera para que este templo pueda ser reconstruido, ya que representa años de historia, tradición e identidad de este pueblo originario.

“No entra en el Fonden reparar iglesias, pero me comprometo a buscar los recursos para ayudar a Zinacantán a poner su iglesia nuevamente de pie”, dijo el Ejecutivo Estatal.

Al hacer uso de la palabra, Barrera Fortoul subrayó que desde el Gobierno Federal se trabaja en conjunto con el Gobierno del Estado para levantar a Chiapas, y aseguró que el DIF Nacional seguirá recorriendo las comunidades afectadas para otorgar los apoyos necesarios y habilitar centros de acopio.

“En nombre de la señora Angélica Rivera de Peña traemos un mensaje de esperanza y profunda conciencia, estamos entregando apoyos que son producto del amor y la generosidad de la gente. En el Gobierno de la República trabajamos para ayudarles, reciban la solidaridad y cariño de todo México, no están solos”, culminó.

En su intervención, el alcalde de Zinacantán, Manuel Martínez Jiménez, informó que las 59 comunidades que conforman el municipio acordaron realizar una aportación económica, que mezclada con los recursos que se puedan obtener del gobierno, permitan el levantamiento de su monumento religioso.

Es importante mencionar que hasta el momento, la Secretaría de Protección Civil ha realizado un conteo preliminar de 156 iglesias con daños estructurales en la entidad, destacando las de los municipios de Chamula, Zinacantán, Aldama, San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo.

Estuvieron presentes en este recorrido Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil y Roberto Domínguez Castellanos, secretario de Educación, entre otros.