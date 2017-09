Firma EPN Declaratoria de Zonas Económicas Especiales

Las ZEE marcarán un antes y un después en las oportunidades de superación de las familias y de sus comunidades: EPN; Inaugurán el Parque Agroindustrial, el primero de su tipo en México

Tapachula, Chiapas. L El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello acompañó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto en la Declaratoria de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos, y en la inauguración de las instalaciones del Agro Parque Chiapas, obra conmemorativa del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante secretarios de Estado, gobernadores, legisladores y empresarios, Velasco Coello destacó que éste es un día histórico no solo para Chiapas, sino para todo México porque con la primera declaratoria presidencial de las Zonas Económicas Especiales, el sur del país está recibiendo la mejor herramienta para salir adelante.

El gobernador Velasco puntualizó que la Zona Económica Especial y el Parque Agroindustrial comienzan sus actividades con tres principales fortalezas: la primera es la capacidad y vocación agroalimentaria que tiene el sureste del país; toda vez que en el sur sureste se encuentran concentradas el 70 por ciento de las tierras nacionales con capacidad productiva.

“Tan solo aquí en Chiapas tenemos el liderazgo nacional en producción de café orgánico, aceite de palma, mango ataúlfo, limón persa, plátano y miel, y somos el tercer estado a nivel nacional en inventario de ganado bovino; a esta capacidad agroalimentaria se le suman las cadenas de valor que le dará el nuevo Parque Agroindustrial y tendrán por primera vez con la Zona Económica Especial, una plataforma de altura para comercializar sus productos con condiciones más competitivas”, refirió.

La segunda fortaleza de esta Zona Económica Especial, detalló el mandatario chiapaneco, se encuentra en la Frontera Sur con más de 650 kilómetros de longitud, una frontera humana y de oportunidades, porque en esta región transita el 90 por ciento del comercio terrestre con Guatemala.

Además de que la Frontera Sur conecta vía marítima con los mercados de América del Norte y la Cuenca del Pacífico; mientras que por vía aérea, carretera y ferroviaria, se tiene comunicación con Centroamérica, el resto del país y Norteamérica, “es importante que sigamos privilegiando el impulso a una frontera humana, una frontera que respete los derechos humanos de todas y todos los migrantes”.

El Ejecutivo estatal dijo que la tercera fortaleza es la seguridad, porque de acuerdo a la última encuesta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada hace dos días, se ratifica a Chiapas como uno de los estados más seguros del país, y esto es debido a la coordinación con todo el gabinete de seguridad, con las Fuerzas Armadas, los municipios y la ciudadanía.

“Muchas gracias Presidente porque con la nueva Zona Económica Especial, no solamente se le está dando más equidad a la región Sur-Sureste del país, se está transformando el destino de todo el pueblo mexicano”, puntualizó.

Velasco Coello agregó que desde la Frontera Sur se comienza esta etapa abriendo las puertas a la agroindustria con la construcción y puesta en marcha del primer Parque Agroindustrial del sureste del país.

“Esta obra que hoy estamos inaugurando tiene 92 hectáreas de superficie, traerá beneficios directos para más de 3 mil productores y 12 mil más de manera indirecta, y ya cuenta con los primeros 15 proyectos de agroindustrias. Con estas acciones podemos decir: compromiso cumplido señor Presidente; porque el campo chiapaneco y el desarrollo económico de nuestro estado a partir de hoy están iniciando a una nueva historia”, enfatizó.

Explicó que el 1 de junio de 1965 se comenzó la construcción de lo que hoy se conoce como Puerto Chiapas, el primer puerto del estado en el que muchos no creían y 52 años después, es el resultado del trabajo, el espíritu y el esfuerzo de la gente de Soconusco, de productores, campesinos, emprendedores y empresarios.

“Es el resultado de ciudadanos que tuvieron un sueño y que vieron en el mar un nuevo horizonte de oportunidades para cambiar el rostro de esta región del país”, apuntó.

El Presidente de la República destacó que se expone la relevancia de la creación de las ZEE como fuente de desarrollo y apertura comercial para la región sur del país, que ha sido históricamente desfavorecida.

“Hoy, en estas tres Zonas Económicas Especiales decretadas se prevén inversiones, a partir de los compromisos que han adquirido empresas, que han firmado, que han suscrito, de por lo menos 5 mil 300 millones de dólares, y la generación de más de 12 mil empleos en los próximos dos o tres años”, afirmó.

Enfatizó que no se permitirá que la historia del sur-sureste siga marcada por la pobreza, la marginación o la desigualdad, ya que las ZEE serán un parteaguas en el desarrollo de las regiones de cada una de las regiones.

Aseguró que marcarán un antes y un después en las oportunidades de superación de las familias y de sus comunidades, con el esfuerzo y compromiso para cambiar el modelo regional y sentar las bases de un nuevo perfil industrial para el siglo XXI para esta región del país.

“Nos atrevimos a abrir una nueva ruta para potenciar el desarrollo del sur-sureste y hoy lo estamos consiguiendo; estamos dando ese paso y estamos decretando la creación de estas zonas económicas especiales en Chiapas, Veracruz, Michoacán y Guerrero, hago votos para que este modelo de desarrollo que estamos impulsando depare a estas entidades marcadas, repito, por la desigualdad, la pobreza y la marginación, la oportunidad de alcanzar desarrollo, prosperidad y bienestar para sus sociedades”, mencionó.

Peña Nieto detalló que las ZEE son la definición de un polígono que tiene condiciones muy particulares otorgadas a partir de una política pública que el gobierno ha definido para hacer altamente atractiva la inversión, “y es por eso que quienes estamos hoy aquí, estamos siendo testigos del banderazo o del inicio de un nuevo rumbo, de un nuevo horizonte y un nuevo destino que tendrán las zonas que hoy estamos decretando”.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña expresó que el día de hoy se está escribiendo un capítulo nuevo en la historia del desarrollo de Tapachula y de Chiapas, como una plataforma de desarrollo.

Meade Kuribreña resaltó que para establecer las Zonas Económicas Especiales se sumó un paquete de estímulos fiscales inéditos, el cual implica renta, IVA, cuota de seguridad social, y otros derechos que por un horizonte largo de tiempo no habrán de gravitar sobre quien escoge invertir en ellas.

De igual manera, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, coincidió que con los decretos que emitió el día de hoy el Presidente, se abre un camino lleno de oportunidades para el desarrollo y el progreso, justamente donde más hace falta.

Indicó que la razón de este gran proyecto es que como país “tenemos que invertir a fondo en una infraestructura humana y productiva que permita potencializar al sureste en términos de competitividad, inversión, integración nacional y global, y sobre todo en inclusión social”.

En tanto, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno Mejía, afirmó que, como siempre, México no se detiene, y eso es lo que realmente hay que celebrar.

“Celebro lo que son los mexicanos, porque a pesar del dolor, a pesar de las enormes dificultades, al mexicano siempre lo para el orgullo y su amor por la Patria, y eso fue, justamente, lo que vimos en estos días. Yo sé las enormes angustias de toda la gente que perdió su vivienda, o los colegios o sus seres queridos”, acotó.

Cabe mencionar que en el marco de este evento, el presidente Peña Nieto expresó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre, y pidió guardar un minuto de silencio para honrar la memoria de quienes perdieron la vida.

En este sentido, el gobernador Velasco agradeció al presidente Enrique Peña Nieto a nombre de las familias chiapanecas, por el invaluable apoyo en los momentos más difíciles que ha tenido el pueblo de México y de Chiapas.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa; así como los gobernadores de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores; funcionarios del Gobierno de Chiapas, senadores, diputados y representantes de cámaras nacionales y organizaciones empresariales.