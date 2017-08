Supervisó MVC obra del Centro de Conservación para Investigación y Atención del Manatí

Gracias a tareas de conservación, hoy existe una población de 100 manatíes en Catazajá Además de ser una obra ambientalista, reactivará el turismo sustentable

Catazajá, Chiapas l En gira por el municipio de Catazajá, el gobernador Manuel Velasco Coello supervisó la construcción del Centro de Conservación para la Investigación y Atención del Manatí y su hábitat (Manatario), el cual lleva un avance del 70 por ciento.

Durante este recorrido, en el que estuvo acompañado por el ex gobernador de Chiapas, Patrocinio González Blanco Garrido; el secretario de Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos Morales Vázquez, y la presidenta municipal de Catazajá, María Fernanda Dorantes Núñez, el jefe del Ejecutivo señaló que esta obra ambientalista contará con infraestructura adecuada para la conservación, protección, rescate y atención de esta especie emblemática de Chiapas.

“El manatí es una especie que tendía a correr peligro en su supervivencia, sin embargo, hoy su población es de aproximadamente 100 manatíes, y este año en la época de estiaje, se ha rescatado a seis ejemplares. Es muy importante protegerlos”, expresó.

Igualmente, dijo Velasco, el Manatario será un punto que fortalecerá la actividad turística sustentable, permitiendo reactivar la economía regional.

En este marco, hizo un reconocimiento a González Blanco Garrido, ya que a través del ecoparque Los Aluxes, ha impulsado fuertemente los trabajos de conservación de esta especie.

Asimismo, destacó la labor del señor Agustín Cañas quien en coordinación con personal de dicho ecoparque, ha participado en estas tareas a favor de la protección del manatí.

Al respecto, el ex gobernador chiapaneco resaltó las acciones que el gobierno de Manuel Velasco a través de la Semahn, está desempeñando para la superviviencia de estos ejemplares.

“Nos preocupamos por la extinción del manatí porque todas las condiciones eran desfavorables; ante estas circunstancias, Aluxes tomó la responsabilidad y nos hicimos cargo de varios rescates; sin embargo, en el gobierno de Manuel Velasco hemos visto cómo la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural ha tomado la responsabilidad con gran eficacia y ya nuestra participacion no es necesaria, ellos tienen el control para la supervivencia de los animales”, acotó.

Cabe señalar que en el Manatario se harán labores de rescate y rehabilitación de manatíes en toda la región, ello debido a los constantes varamientos, siendo más comunes las crías, las cuales no tendrían posibilidad alguna de sobrevivir al ambiente, si no hubiera una intervención; de igual manera se cuidará de manatíes heridos o con problemas de salud, los cuales serán atendidos y rehabilitados en este recinto que se construye.

Este sitio tendrá la responsabilidad de dar un mejor manejo biológico a la población de manatíes que existe en el Sistema Lagunar de Catazajá, por lo cual se realizarán estudios de patología y monitoreo de salud, para hacer una valoración clínica de los individuos y detectar a tiempo algún agente nocivo que esté dañando a la población.

En esta visita a Catazajá, Manuel Velasco también entregó el programa Bienestar Apoyo a la Familia, un esquema que reconoce el trabajo que realizan día a día las jefas de familia que trabajan para una mejor alimentación y educación de sus hijas e hijos.

Velasco Coello enfatizó que además de contribuir a la alimentación saludable y nutritiva, se apoya a la economía en el hogar.

Así también, el mandatario estatal explicó que su gobierno es un aliado en la defensa de sus derechos, por ello las invitó a decir ¡basta a la violencia contra las mujeres!

“Estoy con ustedes para que se entienda que en este municipio se respetan plenamente los derechos de las mujeres, por eso necesito su apoyo, para que si saben de alguien que las está maltratando, nos ayuden a denunciarlo a la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres”, finalizó.