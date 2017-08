Representantes de los 68 pueblos indígenas del país se reúnen en Chiapas

El presidente Enrique Peña y el gobernador Manuel Velasco conmemoran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Este Gobierno no sólo les ha dado visibilidad, les ha escuchado, les respeta y quiere acompañarles en el desarrollo de sus propias comunidades, aseguró el Presidente

Chiapa de Corzo, Chiapas l Representantes de los 68 pueblos indígenas del país, se reunieron con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el gobernador Manuel Velasco Coello y la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado, para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el municipio de Chiapa de Corzo.

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que México es un país diverso y con un gran número de etnias, que representan más de 15 millones de habitantes, por lo que desde el inicio de su administración ha trabajado a favor de su desarrollo, logrando que prácticamente seis millones de indígenas tengan acceso a servicios básicos como agua, salud, energía eléctrica y caminos rurales.

“Me pidieron ser visibles, me pidieron ser notorios, me pidieron espacios de atención para las comunidades y esto ha venido ocurriendo en esta administración, ustedes pueden dar fiel testimonio de lo que han recibido en apoyo, en respaldo, donde saben que este gobierno no solo les ha dado visibilidad, es un gobierno que ha escuchado, que les respeta y que quiere acompañarles en el desarrollo de sus comunidades”, manifestó.

En el marco del Décimo Aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece un marco universal de normas mínimas para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas, Enrique Peña Nieto apuntó que México ha hecho suyo este compromiso frente al mundo entero.

“Hoy, al estar celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas o al estar adelantándonos a lo que es la convocatoria hecha por Naciones Unidas para reconocer y favorecer con acciones de orden público a las etnias de distintas países, México ha hecho suyo este compromiso frente al mundo entero. Ustedes son la inspiración del México unido que quiere seguir enfrentando su retos y superándolos, porque nos han enseñado que se puede pensar diferente y tener valores compartidos, sabemos que tenemos objetivos y valores comunes y que entre todos trabajamos en favor de ellos”, enfatizó.

Ante representantes de los pueblos y comunidades indígenas de todo el país, el gobernador Manuel Velasco expresó que se conmemora con mucho orgullo no solo el legado que los pueblos indígenas dan a la identidad de las y los mexicanos y a la cultura, también la aportación que hacen a favor del desarrollo de sus comunidades, de la producción del campo, de la conservación de la riqueza cultural y la defensa del medio ambiente.

“Chiapas fue el epicentro del movimiento indigenista con el primer Congreso Indigenista en 1974 impulsado por el Obispo Don Samuel Ruiz, legado que nos hace recordar a 21 años de distancia de aquel febrero de 1996, que el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés sigue pendiente, siendo una asignatura postergada en materia de justicia a los pueblos indígenas de México”, enfatizó.

Nuestro mayor compromiso es seguir siendo un factor de unidad entre nuestras hermanas y hermanos indígenas, porque el mayor patrimonio que los pueblos indígenas están construyendo es la paz, es la concordia entre hermanos, y es la estabilidad que les permitirá romper inercias y superar los rezagos ancestrales, trabajando en unidad con los pueblos indígenas se alcanzaron disminuciones en cinco de los principales índices de carencia, sociales, que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Velasco Coello puntualizó que se ha logrado reducir la falta de acceso a los servicios de salud, por lo que, a la fecha, 750 mil chiapanecos más ya cuentan con atención médica; 173 mil personas superaron la necesidad de alimentación y 145 mil mujeres y hombres superaron el rezago educativo, “hemos logrado bajar la carencia tanto en la calidad de los espacios en viviendas y en acceso los servicios básicos en los hogares chiapanecos”.

Cabe señalar que Chiapas, es el segundo estado con mayor concentración de población indígena en el país con un 14.2 por ciento.

El Gobernador reconoció al Presidente de la República la decisión de crear las Zonas Económicas Especiales, estrategia que cambiará el rumbo de la historia de los estados del sur de México.

Por ello, solicitó al Ejecutivo Federal que se consoliden dos Zonas Económicas Especiales más, una en el centro del estado y otra en la región de Los Altos para que los municipios indígenas se beneficien con una zona económica especial indígena.

Por su parte, Nuvia Mayorga Delgado acotó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha trabajado para consolidar las aspiraciones de desarrollo y derechos humanos que la población indígena del mundo incorporó en la declaración de las Naciones de los Derechos Indígenas, asumiendo el compromiso de apoyar el progreso de las comunidades indígenas de México.

La funcionaria federal explicó que se promueve la justicia social para lograr un desarrollo social incluyente, mediante el impulso de infraestructura básica en temas de agua potable, drenaje, electrificación, caminos y carreteras, así como aspectos fundamentales en materia de derechos humanos que garantizan al acceso a la salud, vivienda, educación, créditos, empleo, alimentación, entre otros, para garantizar una vida más digna y de calidad.

“Los pueblos indígenas de México están agradecidos por hacerlos visibles e impulsar políticas que permita entenderlos, atenderlos y servirles. Con ello, se da respuesta al planteamiento que los pueblos indígenas hicieron mediante el Consejo Consultivo de la CDI en el municipio de Chamula en el 2014, que es ser visibles; y hoy son visibles porque se ha avanzado en garantizar los derechos sociales, económicos, políticos y culturales con una perspectiva de género y diálogo directo con las comunidades y representantes”, manifestó.

Por ello, no sólo se ha acercado los beneficios de salud y educación a la población indígena, sino que acorde con la política en materia de derechos humanos, se impulsan acciones para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos y culturales.

“Con estos resultados, se está logrando el México incluyente y estamos avanzando en la construcción de una sociedad de derechos, que es la causa del venir histórico de una nación pluricultural, que se sustenta en la unidad, la tolerancia y el diálogo”, puntualizó.

En su participación, Mayola Salas Xotlanihua, indígena náhuatl de la localidad de Tuxpanguillo del municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, dio la bienvenida al presidente Peña Nieto en nombre de sus “hermanos indígenas” y le expresó “las más sinceras gracias por hacernos visibles en este importante compromiso que adquirió al inicio de su mandato, de hacernos visibles como parte importante de nuestra nación mexicana”.

En el evento, el Primer Mandatario entregó 11 apoyos de los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, reconocimientos a corredores rarámuris María Lorena y María Juana Ramírez Hernández, Hermilo y Andrés García Carrillo, por su destacada participación deportiva, así como certificados del Proyecto de la Producción y Productividad Indígena.

En esta conmemoración en Chiapa de Corzo, se presentaron grupos musicales de jóvenes indígenas: Hamac Caziim, el grupo de rock Lumaltok y la marimba de La Casa del Niño Indígena de Rayón, como parte de las nuevas manifestaciones artísticas de los pueblos originarios, quienes enriquecen el panorama intercultural de la enorme nación que es México.

A este acto también asistieron el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda Nava; el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; integrantes del Consejo Consultivo de la CDI, que representa los 68 pueblos indígenas de México; además de alcaldes, senadores y diputados locales y federales.