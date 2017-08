Protestan por inicio anticipado de campañas en Chiapas

Elio Henríquez/San Cristóbal de Las Casas, Chis/La Jornada l El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), con presencia en 12 municipios del estado, afirmó que en diferentes lugares “los partidos políticos y otras organizaciones, supuestamente sin fines de lucro, han comenzado a hacer campaña antes de tiempo”.

“Los partidos políticos adelantan sus campañas disfrazándolas de otras tantas cosas que solamente lastiman a nuestra gente, cuando saben bien que el Código Electoral del Estado permite las acciones de propaganda hasta el mes de noviembre próximo, pero ni siquiera respetan lo que ellos mismos han estipulado”, agregó.

En un comunicado dado a conocer después de su reunión efectuada el 19 de este mes en la comunidad de Santa Cruz la Reforma, municipio de Sitalá, a la que asistieron también integrantes de la agrupación denominada, Pueblo Creyente, de la diócesis de San Cristóbal, manifestó que con sus acciones “estos grupos políticos y de partidos confunden, compran y pretenden minar la libertad de la gente”.

Denunció que “grupos políticos disfrazados de Asociaciones Civiles o fundaciones de ayuda, usan a la gente y abusan de su pobreza, condicionando la ayuda básica por votos, con lo que corrompen a quienes dicen apoyar”, por lo que hicieron un llamado a la población para no dejarse engañar.

Conformado por hombres y mujeres tzeltales, tzotziles, ch’oles y mestizos, el Modevite reprobó “la propaganda política en carteles, bardas y calendarios que promueven fuera de tiempo legal a candidatos” de diferentes partidos políticos.

“Sin respetar las leyes y las normas, se comprueba que realmente lo que les importa a los partidos es el triunfo de sus grupos y no el bien de las personas”, dijo el Modevite, organización respaldada por su lucha en contra de la construcción de la carretera Palenque-San Cristóbal y otros megaproyectos.

Rechazó las acciones de las personas “que están visitando las comunidades ofreciendo apoyos y queriendo comprar a los dirigentes comunitarios, lo que confirma que los partidos no han cambiado y no cambiarán su forma de hacer las cosas, y caen en la ilegalidad”.

Señaló que por lo anterior, esa agrupación decidió buscar otras alternativas en las que ya no existan los partidos políticos. “Creemos que el camino es un gobierno comunitario fincado en la sabiduría de nuestros abuelos y así autogobernarnos para conservar la vida de nuestras comunidades”, dijo.

“El Modevite no se regala por una despensa, un calendario o una organización civil que engaña. Ya basta de la política clientelista. Estamos decididos a construir una política democrática que construya horizontes hacia la autonomía de nuestros pueblos indígenas: un gobierno comunitario; un gobierno que consolide autoridades nombradas por sus comunidades, que emane de la asamblea como espacio fundamental de deliberación política, que sea evidente su servicio y que viva enlazado con nuestras culturas”, aseveró.

Expresó que algunos “signos de esperanza se manifiestan en el pueblo de Oxchuc que demanda la elección de un gobierno según sus usos y costumbres; en el pueblo de Tila que defiende su autonomía; en el pueblo zoque que lucha contra las empresas trasnacionales mineras y extractivistas para defender su territorio, así como en el gran impulso del Congreso Nacional Indígena (CNI) que busca el reconocimiento de la compañera María de Jesús Patricio Martínez como candidata independiente para la presidencia de México”.

Concluyó: “Confirmamos todo nuestro apoyo a estos movimientos y a otras muchas loables luchas y exhortamos a todos los que reciben esta palabra: ¡Construyamos autonomía!. No entremos al juego de los partidos políticos, denunciemos el circo colorido de mentiras y caminemos juntos al ritmo de nuestras tradiciones”.

