Profesores interinos y de apoyo educativo exigen pago de adeudos de salarios

Jesús Gómez /ASICh l Profesores interinos y de apoyo educativo exigieron a las autoridades educativas el pago de adeudos de salarios desde hace más de tres años, toda vez que hasta el momento a pesar de haberse acercado constantemente a la Secretaría de Educación no han tenido respuesta.

Birsabit Hernández Hernández, vocero de una comisión de 150 profesores interinos que llegó hasta la capital de Chiapas, sostuvo que son más de mil 500, incluyendo los trabajadores de apoyo educativo que están en esta situación a pesar de que no han abandonado sus labores en el nivel básico.

Señaló que pareciera que se ha hecho costumbre de parte de las autoridades educativas no pagar a los trabajadores, y en su caso constantemente se han manifestado para reclamar el salario del trabajo realizado.

Alrededor de 15 a 20 millones de pesos se adeuda a estos profesores, toda vez que suman tres ciclos escolares los que han venido en estas condiciones.

Dijo que se están organizando para realizar acciones de movilizaciones, se les respete el derecho al cobro por trabajo realizado que les asiste la ley.

Hasta ahora se han manifestado de manera pacífica, pero en caso de no encontrar respuestas tendrán que ver qué acciones realizan, porque en tanto para los demás trabajadores de la educación es un periodo de vacaciones para ellos es de desempleo, porque vienen trabajando por contrato. El último contrato venció el 18 de julio, ahora tendrán que esperar si los vuelven a contratar.

Reconoció que hasta ahora no han sido objeto de represalias por exigir el pago del adeudo, quizás porque lo han hecho de manera pacífica, pero también por eso quizás no los han atendido.

