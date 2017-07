Rumbo político

Víctor M. Mejía Alejandre

Al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas y a Chiapas cuando tiene votos.

Me queda claro que ayer miércoles en Chiapas se dio valides al refrán ese que puntualmente dice; “al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas ”y es que ayer estuvieron en estas tierras de los Mayas personajes de la política como Vicente Fox Quezada quien junto a su inseparable Martha Sahagún recorrieron varios lugares de nuestra entidad en muchos pasaron desapercibidos, aunque en un mercado de San Cristóbal de las Casas, el ex presidente de las botas para pisar atepocates pintos, fue enfrentado por un ciudadano coleto que le reclamo haber dejado con vida al PRI cuando fue presidente a lo que Chente en esa práctica de que el que calla otorga, guardo silencio, saliendo en su defensa verbal elementos del Estado Mayor – guaruras pues- que todos los mexicanos le pagamos vía impuestos, claro está sin dar valor a los reclamos ciudadanos; ante ellos los mercaderes coletos casi le dijeron Chente compras y te vas.

También nos visitó otra panista como Doña Margarita Zavala esposa del Ex presidente Felipe calderón Hinojosa; quien viene a ofertar sus dotes como política que busca ser la abandera del PAN a la presidencia de la Republica y por ello anda realizando una visita diversos estados del sureste ya que con anterioridad estuvo en el vecino estado de Tabasco donde el panismo es muy escaso, pero en Chiapas bien que tienen su “guardadito” y eso lo sabe Margarita. Por eso seguramente en el transcurso de aquí a septiembre cuando inicia el proceso electoral federal Margarita nos volverá visitar, al tiempo.

La otra visita fue la del secretario de gobernación y aspirante priista a la presidencia de la republica Miguel Ángel Osorio Chong quien allá en la histórica Chiapa de Corzo congrego a miles de mujeres llegadas -casualmente- de todo el estado para escuchar el mensaje cuasi mesiánico del también ex gobernador del Estado de Hidalgo, que ante las damas chiapanecas aseguro que la mujer chiapaneca es pilar de sus familias y base del desarrollo económico de la sociedad mexicana, a la vez que reconoció los avances que en materia de justicia tiene Chiapas, con leyes que sancionan con penas ejemplares a quienes cometen actos de violencia contra las mujeres; e invitó al público femenino a denunciar los abusos que puedan sufrir de mano de los hombres, para que sean castigados con todo el peso de la ley.

No sé quién nos visite hoy y en los próximos días, pero si tengo en claro que Chiapas ya es visto como botín de votos para el próximo año, de aquí que hay que estar preparados por las visitas de aspirantes a todos los cargos de elección quienes nos traerán su mensaje y sus promesas, al tiempo, así las cosas.

Todos quieren estar dentro de la zona económica, pero, ¿Dónde está pues?

Mas municipios piden estar dentro del polo de desarrollo de la zona economía especial de puerto Chiapas, que por cierto nada se sabe de sus avances y logros cuando prácticamente estamos a un año de la culminación del actual gobierno federal. ¿No será una promesa más sexenal que no se cumplirá?

Chiapas ciertamente merece ser un espacio donde los empleos y el trabajo se incrementen responsablemente y vayan de la mano para ser factor para fomentar un mejor polo de desarrollo de toda la entidad, de ahí que la postura del Congreso de estado, a través de la Comisión Permanente del Congreso del Estado presidida por la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, conoció de los Oficios de los Ayuntamientos de Mazatán, Tuxtla Chico, Suchiate, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Metopa y Tapachula, donde solicitan formar parte del área de influencia de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, los que los colocaría dentro de ese polo de desarrollo que si bien ya tiene un buen tiempo de ser una promesa que no aterriza en su totalidad.

Todo mundo proclama sobre todo los políticos que esa zona económica va avante, pero nadie explica de sus avances y de los empleos que ha generado o de los beneficios obtenidos. Pero en fin veremos qué pasa

Por cierto ayer en la Comisión Permanente se aprobó la propuesta de la Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto por el que se establecen medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder Ejecutivo del estado, del tribunal Superior de Justicia del estado, de la Procuraduría general de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública, seguro esta generara muchas discusiones, lo veremos y lo comentaremos.

Municipios.

Un total de 300 adultos mayores, mujeres y niños, recuperaron la vista gracias a la a la 2ª Convivencia Oftalmológica 2017 que impulsa el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, el Club Rotario Oriente y la Fundación Suiza Contra la Ceguera en México.

Durante la alta médica a pacientes, el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor destacó que el Ayuntamiento capitalino, a través de la Secretaría de Salud Municipal, seguirá impulsando acciones que atiendan los reclamos más urgentes, pero, sobre todo, dijo, los reclamos más justos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen.

Durante un encuentro de trabajo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, solicitó el respaldo total del Gobierno Federal para que se sigan fortaleciendo los lazos en materia de seguridad para la Perla del Soconusco.

Durante las primeras horas de este miércoles y siguiendo su política de transparencia, el presidente Neftalí Del Toro Guzmán dio a conocer que el nuevo director General del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) es Mario Alfonso Ramírez Álvarez.

El Costal de los cachivaches.

A través del programa Bécate 2017 se entregarán 2 mil 500 becas para que personas de escasos recursos puedan continuar con sus estudios en apoyo directo a la economía familiar, sostuvo la diputada Judith Torres Vera presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso del Estado al inaugurar los stands que más de 30 instituciones educativas colocaron para informar sobre las oportunidades de estudio que ofertan.

Con la finalidad de que las personas que se dediquen al trabajo doméstico puedan contar con seguridad social, en la Comisión Permanente se ha propuesto reformar diversas disposiciones de la Ley en esta materia, aseguró el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías…