Realiza concurso para premiar a alumnos de escasos recursos

José Ángel Gómez Sánchez l En todo el país, el Tecnológico de Monterrey realiza año con año un concurso para premiar a alumnos de escasos recursos con alto rendimiento académico, en esta ocasión un chiapaneco hizo realidad su sueño.

El alumno Rubén González Pérez, que apenas egresó del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, resultó ganador de una beca del cien por ciento que el Instituto Tecnológico de Monterrey,” Me siento muy contento porque es mi mayor sueño estudiar en el Tecnológico de Monterrey y hasta que tuve la oportunidad que vi la convocatoria ingrese y me da mucho gusto que lo conseguí al cien por ciento”.

Originarios de San Andrés Larrainzar pero avecindado en Osumacinta la familia de Rubén hizo esfuerzos para pagar cada 30 días durante tres años mil 500 pesos de renta y alimentación en Chiapa de Corzo y dos mil pesos mensuales para pasaje, ”Voy a estudiar ingeniería en mecatrónica, muchos amigos me invitaban a que saliera pero este casi no me daba tiempo porque me dedicaba a estudiar, me siento muy agradecido con mis padres, abuelos, hermanos y con ustedes directivos y maestros del Conalep, es un gran logro porque fue por ayuda de ustedes”.

Mediante un programa denominado “Líder del Mañana” la institución del nivel superior busca potencializar la formación y el desarrollo de jóvenes mexicanos, explicó el director general del Conalep, Mariano Rosales Zuarth, “La formación y el desarrollo de jóvenes mexicanos brillantes y talentosos a través de una beca del cien por ciento”.

Rosales Zuarth explicó que no fue fácil para Rubén, “Pues en esta convocatoria participaron más de 25 mil alumnos en toda la República Mexicana, en el cuál actualmente son 550 jóvenes los que obtuvieron esta beca, y para orgullo nuestro Rubén González Pérez es alumno del Conalep de Chiapa de Corzo del plantel 022 fue acreedor de la beca del 100 por ciento del programa Líderes del Mañana, fue el único chiapaneco y egresado del Conalep que fue escogido”.

De condición humilde la madre (es ama de casa y el esposo labrador del campo) se sienten orgullosos porque cada sacrificio de la familia obtuvo su recompensa dijo Ana Bella Pérez Pérez, mamá del becado, “Aunque sea pobremente pero este para tener todo eso hay que hacer un esfuerzo porque veo que él hace un esfuerzo veo como estudia lee libros es por eso que a veces siento que es un gran milagro, es la gracias de Dios, la bendición de Dios que le da esa inteligencia”.

Por su parte al borde de las lágrimas don Humberto González, sabe que su hijo será un gran ejemplo para todos en el Conalep, ”Nosotros somos de familia humilde, somos indígenas hablamos el idioma tzotzil y venimos de una familia sencilla y somos de la agricultura y yo de mi parte lo poco que he ayudado a mi chamaco porque yo pienso que la mayor parte lo hizo él, el chamaco porque veo el esfuerzo que hace en cada tarea que le dan, en la casa siempre mi chamaco siempre se dedica a hacer la tarea”.

“Siempre mi chamaco me decía ¿Por qué no se visten bien papá? ¿Por qué no compras una mejor ropa, un mejor zapato? Yo siempre le he dicho a mi chamaco hijo siempre nosotros queremos lo mejor para ti, queremos que ustedes salgan adelante no sólo a ti a tus hermanas queremos que salgan adelante yo siempre me he vestido sencillo, aunque mis hijos me dicen queremos que te vistes bien papa pero la posibilidad no da le digo”.

A través del Director Académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Arturo Farrera Gutiérrez la institución entregó el certificado de la beca con un monto de 900 mil pesos que le ampara a Rubén los estudios de toda su carrera, “Está enfocado principalmente a alumnos muy destacados académicamente con una situación económica baja y sobre todo que tengan un alto compromiso de trabajo y de emprendimiento con su comunidad”

El esfuerzo, sacrificio, empeño y dedicación siempre rinden buenos frutos y para esta familia que carece de recursos económicos pero que le sobra otros valores tendrán su recompensa cuando Rubén se gradué de Ingeniero en Mecatrónica para orgullos de ellos, del Conalep, de Chiapas y de México.

